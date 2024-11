Air France retourne à Orlando pour la saison été 2025

Partages

A partir du 20 mai 2025 Air France retourne à Orlando au départ de Paris CDG. C’est une première depuis le dernier vol Air France vers cette ville américaine en 2012. La liaison entre Paris et Orlando avait été ouverte par Air France pour la saison été 2011.

Air France reliera Orlando cet été depuis Paris 4 fois par semaine. Le vice-président Commercial Air France – KLM, Boaz Hulsman, a indiqué :

Publicités

Cette nouvelle route souligne notre engagement à renforcer les connexions entre l’Amérique du Nord et la France. Nous sommes impatients d’offrir aux passagers en provenance de Floride un voyage direct et fluide vers Paris, ou au-delà, où ils pourront profiter de l’élégance à la française et du service primé qui font la renommée d’Air France.

La compagnie aérienne Air France exploitera la ligne avec des Airbus A350-900 équipés de 34 sièges business, 24 premium economy et enfin 266 sièges Eco.

Depuis la pandémie de Covid Air France a considérablement étendu son réseau de liaisons aux États-Unis. La compagnie répond à une augmentation de la demande des voyages de loisirs. Air France dessert actuellement 18 villes américaines. Les nouveaux vols Air France vers Orlando pour l’été 2025 font suite à l’introduction récente par la compagnie aérienne d’un service sans escale vers Phoenix et à une fréquence accrue sur sa route vers Newark au cours de l’année écoulée.

Orlando est l’un des plus grands aéroports de Floride et est une porte d’entrée avec de nombreuses connexions. Cela est possible grâce à ses partenaires SkyTeam Delta Air Lines et Aeromexico. Ce n’est pas moins de 170 destinations possibles au départ d’Orlando.