Qatar Airways number one Skytrax

Qatar Airways gagne la premiere place du Skytrax World Airline Awards 2024 , considérés comme les « Oscars de l’industrie aéronautique ». Les gagnants ont été annoncés lors d’une cérémonie qui s’est tenue le lundi 24 juin 2024 à l’emblématique Fairmont Windsor Park, près de l’aéroport d’Heathrow à Londres.

Qatar Airways a été nommée « Meilleure compagnie aérienne au monde » lors de la cérémonie SKytrax, c’est la huitième fois qu’elle remporte ce titre.

La compagnie aérienne qatarienne a également remporté les prix de la meilleure classe affaires au monde, du meilleur salon de classe affaires au monde et de la meilleure compagnie aérienne du Moyen-Orient.

Badr Mohammed Al-Meer, PDG du groupe Qatar Airways., a déclaré :

C’est un moment de fierté pour Qatar Airways et c’est un honneur pour moi de partager ce prix avec mes collègues qui travaillent dur. Ce prix témoigne de notre dévouement incessant à fournir un service et une innovation inégalés. Nous attendons avec impatience d’autres victoires à l’avenir. Badr Mohammed Al-Meer

La gagnante du prix Compagnie aérienne de l’année 2023, Singapore Airlines , a été classée n°2 mondiale pour 2024, avec Emirates en troisième place, ANA All Nippon Airways quatrième et Cathay Pacific en cinquième position, sur plus de 350 compagnies aériennes incluses dans l’enquête. résultats.

Singapore Airlines a remporté les honneurs avec le prix du meilleur personnel de cabine au monde et ses suites de première classe continuent de dominer en remportant le prix de la meilleure première classe au monde. Dans l’une des régions mondiales les plus compétitives en termes de normes de service aérien, Singapore Airlines a également remporté le prix de la meilleure compagnie aérienne d’Asie.

ANA All Nippon Airways est à nouveau la compagnie aérienne offrant les meilleurs services aéroportuaires au monde et le meilleur service de personnel aérien en Asie.

Cathay Pacific a reçu le prix de la meilleure classe économique au monde, tandis que Japan Airlines a remporté le prix de la meilleure classe économique premium au monde.

Qatar Airways est donc en tête du Skytrax 2024, ci-dessous le palmarès complet.

Les 20 meilleures compagnies aériennes du monde en 2024

Qatar Airways Singapore Airlines Emirates ANA All Nippon Airways Cathay Pacific Airways Japan Airlines Turkish Airlines EVA Air Air France Swiss International Air Lines Korean Air Hainan Airlines British Airways Fiji Airways Iberia Vistara Virgin Atlantic Lufthansa Etihad Airways Saudi Arabian Airlines

Les meilleures compagnies aériennes low-cost du monde en 2024

AirAsia Volotea Flynas Transavia France Indigo Vueling Airlines airBaltic Iberia Express Ryanair easyJet flyDubai Jet2.com Eurowings SKY Airline JetSMART Airlines

Les meilleures compagnies aériennes long-courriers à bas prix au monde en 2024

Scoot Jetstar Airways Norse Atlantic Airways Air Canada rouge ZIPAIR

Le meilleur personnel de cabine au monde en 2024

Singapore Airlines ANA All Nippon Airways Garuda Indonesia EVA Air Cathay Pacific Airways Hainan Airlines Japan Airlines Thai Airways Qatar Airways Malaysia Airlines

Les compagnies aériennes les plus propres au monde en 2024

Cathay Pacific Airways ANA All Nippon Airways EVA Air Qatar Airways Singapore Airlines Asiana Airlines Hainan Airlines Japan Airlines China Airlines Korean Air