Just stop Oil peint des jets

Des militants pour le climat de Just Stop Oil peignent deux jets au hasard après avoir échoué à localiser celui de Taylor Swift. La chanteuse avait atterri avant son spectacle à Wembley.

Juste un jour après avoir pris pour cible Stonehenge, un site préhistorique renommé classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, deux manifestantes du groupe britannique d’activistes écologistes, Jennifer Kowalski, 28 ans, et Cole Macdonald, 22 ans, auraient pénétré par effraction à Stansted le 20 juin au matin.

Les deux femmes ont tenté de viser le jet de Taylor Swift mais ne l’ont pas trouvé. Les militantes de Just Stop Oil ont donc décidé de peindre deux jets au hasard. La pop star doit se produire au stade de Wembley vendredi, samedi et dimanche dans le cadre de sa tournée mondiale Eras.

Incapables de trouver l’avion, elles ont peint deux autres avions à l’aide d’extincteurs remplis de peinture orange.

Cole Macdonald a déclaré :

Nous vivons dans deux mondes : l’un où les milliardaires vivent dans le luxe, capables de voler en jet privé, l’autre où des conditions invivables sont imposées à des millions de personnes. Pendant ce temps, ce système qui permet à quelques-uns d’accumuler des richesses extrêmes, au détriment de tous les autres, détruit les conditions nécessaires pour soutenir la vie humaine. Les milliardaires ne sont pas intouchables, la dégradation du climat affectera chacun d’entre nous Cole Macdonald

Le groupe écologiste a confirmé que deux de ses militants, Niamh Lynch, 21 ans, et Rajan Naidu, 73 ans, avaient « décoré Stonehenge avec de la peinture en poudre orange » un jour avant le solstice d’été.

Ils l’ont fait pour exiger que le prochain gouvernement britannique s’engage légalement à éliminer progressivement les combustibles fossiles d’ici 2030.

Le groupe affirme avoir utilisé de la « farine de maïs orange » pour qu’elle « soit bientôt emportée par la pluie ».

English Heritage a déclaré que l’incident était « extrêmement bouleversant » et a demandé à ses conservateurs d’enquêter sur l’étendue des dégâts.

Le Premier ministre Rishi Sunak a condamné l’attaque comme un “acte de vandalisme honteux contre l’un des monuments les plus anciens et les plus importants du Royaume-Uni et du monde”, tandis que le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que “les dégâts causés à Stonehenge sont scandaleux”.

“Just stop oil est pathétique”, a poursuivi Starmer. “Les responsables doivent faire face à loi.”

Just Stop Oil a mis en garde contre une « résistance » dès cet été si le gouvernement ne prend pas « des mesures significatives ».

Just Stop Oil a déclaré :

Alors que les gouvernements permettent aux sociétés pétrolières de se déchaîner en détruisant nos communautés, les actions des individus signifient très peu. C’est pourquoi Just Stop Oil exige que notre prochain gouvernement signe un traité juridiquement contraignant pour éliminer progressivement les combustibles fossiles d’ici 2030. S’ils ne parviennent pas à défendre les gens qu’ils représentent, les partisans de Just Stop Oil, ainsi que les citoyens d’Autriche, du Canada, de Norvège, des Pays-Bas et de Suisse se joindront à la résistance cet été si leurs propres gouvernements ne prennent pas de mesures significatives. Just Stop Oil

Pour rappel, des écologistes français avaient déjà fait cela à un avion Air France

