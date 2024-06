Partages

Une nouvelle étude commandée par le groupe Air France – KLM révèle les sommes d’argent faramineuses que la compagnie injecte dans les économies française et néerlandaise, le groupe est une machine à cash !

À l’occasion du 20e anniversaire d’Air France – KLM, la compagnie a estimé que le moment était venu de « quantifier et analyser les bénéfices socio-économiques générés par son activité en France et aux Pays-Bas » à travers une étude d’impact.

Réalisée par le professeur Herbert Castéran de l’Institut Mines Télécom Business School, l’étude couvre les trois métiers d’Air France – KLM : le transport de passagers, le fret et la maintenance des avions.

Selon l’étude, Air France – KLM, machine à cash, génère 1,9 % du produit intérieur brut (PIB) français et 2,3 % du PIB néerlandais, générant 70 milliards d’euros par an pour les deux économies combinées.

Par ailleurs, Air France – KLM soutient environ 552 570 emplois en France et 267 996 emplois aux Pays-Bas, directement ou indirectement.

L’étude résume que pour chaque euro investi, Air France – KLM génère 3,6 euros dans l’économie française et 3,4 euros dans l’économie néerlandaise.

S’étendant sur la création d’emplois, l’étude souligne que chaque emploi direct créé par Air France – KLM génère 11 emplois supplémentaires en France et 9,2 emplois supplémentaires aux Pays-Bas.

Il est intéressant de noter que l’étude révèle également que l’activité d’Air France – KLM profite à toutes les régions françaises, sans exception.

De l’achat de plus de 2,4 millions de bouteilles de vin en 2023 en Bourgogne Franche Comté et Grand Est à la commande de plus de 230 avions à Airbus, Air France – KLM est un créateur de richesse pour les deux pays.

Autant dire que vouloir détruire, ou pour le moins fortement réduire, Air France – KLM sur l’hôtel de l’écologie conduirait a de forte perte de revenu ainsi qu’a la destruction de nombreux emplois directs et indirects. Réfléchissez avant de voter…

