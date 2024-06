Transavia, programme hiver

Partages

Transavia, compagnie aérienne low-cost du groupe Air France – KLM, poursuit le développement de son programme la saison hiver 2024. La compagnie a annoncé l’ouverture de 9 nouvelles routes pour l’hiver.

Transavia France reliera pour la première fois la ville de Djeddah en Arabie Saoudite au départ de Paris-Orly et Lyon. Elle permettra également de rejoindre Hurghada en Egypte au départ de Marseille.

Transavia augmente son offre de vols au départ de l’aéroport de Bordeaux en profitant du départ de la low-cost irlandaise Ryanair.

A partir du 12 décembre 2024 Transavia proposera à ses clients bordelais de rejoindre des grandes villes européennes. Des vols vers Porto au Portugal, Séville en Espagne ou Marseille seront proposés. Transavia proposera des vols vers Marrakech au Maroc, Agadir au Maroc ou encore Istanbul en Turquie au départ de Bordeaux.

Transavia ajoute Djeddha a son programme hiver

Pour le prochain hiver Transavia, pour la première fois, reliera au départ de Paris et Lyon la ville de Djeddah en Arabie Saoudite.

Transavia va également étoffer son offre vers l’Egypte avec la desserte de Hurghada au départ de Marseille en plus des quatre destinations déjà desservies au départ de Orly, Lyon et Nantes.

Transavia va proposer un programme hiver 2024 – 2025 avec plus de vols et plus de destinations…

