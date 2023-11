Ryanair et grève

Partages

Ryanair, la première compagnie aérienne en Europe, a appelé hier (19 novembre) la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à prendre des mesures urgentes pour protéger les survols et la liberté de mouvement des citoyens de l’UE pendant la grève des contrôleurs aériens français qui aura lieu le lundi 20 novembre.

Jusqu’à présent en 2023, il y a eu 65 jours de grèves des contrôleurs aériens (plus de 13 fois plus qu’en 2022), obligeant les compagnies aériennes à annuler des milliers de survols de l’UE depuis l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, l’Irlande et le Royaume-Uni, tandis que la France utilise en particulier des lois de service minimum pour protéger les vols français. C’est injuste. La France (et tous les autres États de l’UE) devrait protéger les survols pendant les grèves des contrôleurs aériens comme c’est le cas en Espagne, en Italie et en Grèce, et annuler les vols vers/depuis l’état affecté.

Ryanair appelle la Présidente de la Commission de l’UE, Ursula von der Leyen, à prendre des mesures urgentes pour protéger les survols et la liberté de mouvement des citoyens de l’UE pendant les grèves des contrôleurs aériens et invite les passagers à se joindre à son appel à la Commission de l’UE en signant la pétition de Ryanair “Protect Passengers: Keep EU Skies Open” que plus de 2 millions de passagers mécontents ont déjà signée.

Un porte-parole de Ryanair a déclaré concernant la grève :

Il est totalement inacceptable qu’il y ait eu 65 jours de grèves des contrôleurs aériens cette année (13 fois plus que pendant toute l’année 2022) qui ont provoqué l’annulation de milliers de vols à court préavis, perturbant injustement les plans de voyage des passagers de l’UE. Malgré les appels répétés à Ursula von der Leyen pour protéger les passagers et les survols pendant ces grèves, elle n’a pris toujours aucune mesure pour le faire. En conséquence, encore plus de passagers verront leurs vols annulés à court préavis en raison de cette grève des contrôleurs aériens français ce lundi 20 novembre, même s’ils ne volent même pas vers/depuis la France. Cela est dû au fait que la France utilise injustement des lois de service minimum pour protéger les vols français tout en forçant les annulations de survols depuis l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, l’Irlande et le Royaume-Uni. Nous n’avons aucun problème avec le droit de grève des syndicats de contrôleurs aériens français, mais la Commission européenne devrait insister pour que les annulations dues aux grèves des contrôleurs aériens français soient allouées aux vols français, et non à ceux survolant la France en route vers une autre destination de l’UE non liée. Les passagers de l’UE en ont assez de subir des annulations inutiles de survols pendant les grèves des contrôleurs aériens, comme en témoignent les 2 millions de signatures de passagers de l’UE sur notre pétition Protect Passengers – Keep EU Skies Open appelant Ursula von der Leyen à protéger les survols et à garder les cieux de l’UE ouverts pendant les grèves des contrôleurs aériens. Il n’existe aucune excuse pour que les passagers de l’UE ne volant pas vers/depuis l’État membre affecté supportent le fardeau des grèves des contrôleurs aériens qui ne les concernent absolument pas et Ursula von der Leyen doit immédiatement mettre un terme à cela ou répondre aux 2 millions de passagers qu’elle n’a pas su protéger en offrant sa démission.” Ryanair