Iberia a fond vers les USA

La compagnie nationale espagnole, Iberia, prévoit d’introduire davantage de vols long-courriers vers les USA pour l’été 2024. Elle table sur plus de 120 vols hebdomadaires vers huit destinations. Parmi les vols accrus, les fréquences vers Los Angeles seront également étendues pendant quatre mois.

Iberia se concentrera également sur ses opérations en Amérique latine en 2024. Entre l’Espagne et 16 pays de la région, le transporteur prévoit d’offrir plus de 3,1 millions de sièges pendant les mois d’été de l’année prochaine.

Plus de vols vers les USA en 2024 pour Iberia

Selon Iberia, les 126 vols par semaine vers huit villes américaines seront programmés pour répondre à la haute saison estivale. Au départ de son hub de l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, deux vols quotidiens seront programmés vers l’aéroport international John F. Kennedy de New York et l’aéroport international de Miami. Vers l’aéroport international de Boston Logan, l’aéroport international de Chicago O’Hare et l’aéroport international de Dallas/Fort Worth ce sera un vol quotidien. L’aéroport international de Los Angeles accueillera sept vols hebdomadaires en juin, juillet, août et septembre de l’année prochaine. La fréquence augmente par rapport aux cinq vols hebdomadaires actuellement proposés.

Les liaisons saisonnières du transporteur vers Washington DC et San Francisco seront également de retour l’été prochain. Quatre vols hebdomadaires seront programmés vers la capitale, tandis que trois seront proposés vers la ville du Golden Gate.

L’A350 vers Los Angeles

Parmi ses destinations américaines, Iberia déploiera exclusivement ses Airbus A350-900 à LAX. L’avion peut accueillir 348 passagers, ce qui signifie que plus de 2 400 sièges seront proposés chaque semaine depuis Madrid vers la cité des anges. En tant qu’avion le plus récent d’Iberia, la compagnie aérienne a déclaré que le gros-porteur est conçu pour économiser du carburant, dispose d’une technologie de pointe et réduit l’impact sur l’environnement.

Dans son communiqué la compagnie a déclaré :

Il offre également de multiples avantages aux passagers, tels que des allées plus larges, des compartiments supérieurs plus grands, un système de climatisation qui améliore le confort à bord en fournissant de l’air plus frais, des fenêtres panoramiques et bien plus encore. Iberia

Les A330-200 ou A330-300 d’Iberia seront déployés sur des vols vers d’autres destinations américaines, à l’exception de New York, où la ville voit une combinaison d’A330 et d’A350. Iberia possède 16 A330-200, huit A330-300 et 20 A350-900.

De plus, LEVEL Airlines, partenaire d’Iberia, lancera des vols directs de Barcelone vers Miami en mars. Le service sera opéré trois fois par semaine, avec des vols les mercredis, vendredis et dimanches. Avec l’ajout de Miami, LEVEL offrira un service vers cinq destinations américaines. Elle dessert déjà Los Angeles, San Francisco, New York et Boston avec des Airbus A330-200.

Dans le cadre de l’Alliance Oneworld Iberia s’associe à American Airlines basée à Fort Worth TX. L’expansion de ses liaisons américaines offrira aux passagers davantage d’options pour voyager vers l’Europe ou les États-Unis.

Jusqu’à 328 vols vers l’Amérique latine avec Iberia

En dehors des États-Unis, Iberia augmentera également ses vols vers l’Amérique latine et les Caraïbes de plus de 17 % entre avril et octobre de l’année prochaine. Cela représente plus de 3,1 millions de sièges offerts.

La compagnie Iberia a déclaré :

Buenos Aires aura trois fréquences hebdomadaires supplémentaires. Le Brésil augmentera sa connectivité avec l’Europe. Pendant la saison estivale, il y aura 10 vols vers Sao Paulo et six vers Rio de Janeiro. Bogotá et Mexico maintiendront la plus grande connectivité, avec trois vols quotidiens chacune. Iberia

De plus, les vols vers l’Argentine, la Colombie, le Pérou, l’Équateur, Santiago du Chili et Porto Rico verront également leurs fréquences augmentées l’année prochaine.