Air France se pose à Raleigh-Durham

C’est sous le canon à eau que le premier vol d’Air France en provenance de Paris est arrivé à l’aéroport international Raleigh-Durham lundi. Air France a repris la liaison parisienne que Delta Air Lines avait lancée en 2016 et relancée au printemps 2021 après que la pandémie de COVID-19 ait dévasté le transport aérien. La compagnie française et Delta sont partenaires. Ils vendent mutuellement des billets sur leurs vols respectifs, donc peu de choses ont changé à cet égard.

Air France devient la deuxième compagnie aérienne européenne à faire régulièrement escale à Raleigh-Durham, après qu’Icelandair ait commencé à desservir Reykjavik au printemps 2022.

Elle sera rejointe par Lufthansa en juin. La compagnie allemande lancera des vols réguliers entre Raleigh-Durham et Francfort. Paris et Francfort proposent des vols de correspondance non seulement vers le reste de l’Europe, mais également vers l’Afrique, l’Inde et le Moyen-Orient. Environ un tiers des passagers ayant réservé un vol Air France au départ de Raleigh-Durham sont en réalité à destination de Paris, a déclaré Eric Caron, directeur général Amérique du Nord du groupe Air France-KLM.

Eric Caron a poursuivi :

Il ne s’agit pas seulement de relier Raleigh-Durham à Paris. C’est aussi donner accès à l’ensemble de notre réseau. A Paris Charles de Gaulle, nous avons jusqu’à 200 destinations avec lesquelles nos clients peuvent se connecter. Eric Caron

L’arrivée d’Air France apporte également d’autres changements. La compagnie aérienne assurera initialement la liaison trois jours par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, par rapport au service quotidien de Delta. Air France devrait reprendre ses vols quotidiens le 31 mars, à temps pour les vacances de printemps et d’été. Air France utilise également un avion plus grand que Delta, un Boeing 787 Dreamliner de 279 places. Cependant cela pourrait changer lorsque la compagnie aérienne passera à des vols quotidiens.

Delta utilise un Boeing 767 de 234 sièges. American Airlines exploite un Boeing 777-200 de 273 sièges sur les vols quotidiens entre Raleigh-Durham et l’aéroport d’Heathrow de Londres.

Avec l’ajout d’Air France et de Lufthansa, 16 compagnies aériennes relient désormais Raleigh-Durham. Il s’agit notamment de compagnies aériennes nationales à bas prix telles qu’Avelo, Breeze, Sun Country et Spirit. Il y a également Delta, American et United ainsi que cinq autres basées en dehors des États-Unis. Paris est l’une des huit destinations internationales desservies désormais par Raleigh-Durham.

D’autres incluent trois en Europe (Francfort, Londres et Reykjavik), deux au Canada (Montréal et Toronto), une au Mexique (Cancun) et une aux Bahamas (Freeport).

