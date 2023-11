Jetstream et temps de vol

Partages

Le jetstream au-dessus de l’Atlantique est si fort depuis hier que les vols en provenance des États-Unis atteignent des vitesses équivalentes à celle du son et diminue et le temps de vol.

Le son se propage à environ 1 240 km/h dans des conditions standard au niveau de la mer.

Au cours des dernières 24 heures, les avions de passagers voyageant vers l’est et traversant l’Atlantique ont atteint une vitesse pouvant atteindre 1 250 km/h. C’est un peu plus de 320 km/h plus rapide que les vitesses de croisière normales.

Mais si vous pensez que ces temps de vol sont à la hauteur du très regretté Concorde, dont les bangs soniques marquaient qu’il franchissait le mur du son, il est temps d’y réfléchir à nouveau. Il y a une différence entre la vitesse au sol et la vitesse dans l’air (vitesse de l’air indiquée, essentiellement la vitesse de l’avion par rapport à l’air qui l’entoure). Ces vols de passagers, aussi rapides soient-ils, n’ont pas franchi le mur du son.

Mais ils ont réduit les temps de vol. Le vol Emirates 222 de Dallas à Dubaï est arrivé 57 minutes plus tôt le 1er novembre. Il a atteint une vitesse maximale de 1 250 km/h au large des côtes de Terre-Neuve.

Le vol 106 d’American Airlines reliant JFK à Heathrow est arrivé 54 minutes plus tôt mercredi matin, avec une durée de vol de seulement six heures et sept minutes. Il a atteint une vitesse de pointe de 1 252 km/h également juste après Terre-Neuve dans le jetstream de l’atlantique nord.

Pendant ce temps, le vol Delta 186 a couru de Los Angeles à Londres avec une vitesse maximale de 1 223 km/h arrivant une demi-heure plus tôt le 1er novembre à 13h08.

Un avion-cargo de KLM qui a décollé avec près de quatre heures de retard le 1er novembre devait arriver avec un peu moins de deux heures de retard, reliant Miami à Amsterdam.

Le jetstream de l’atlantique expliqué

Les jetstream sont qualifiés de « rivières », de « rubans » empruntant un trajet courbe et sinueux dans lesquels circule un grand flux d’air rapide. Ils jouent un rôle majeur dans la circulation atmosphérique puisque ceux-ci marquent la limite entre deux masses d’air distinctes qui ne peuvent se mélanger.

C’est la raison pour laquelle les vols vers l’est ont tendance à être plus courts que ceux vers l’ouest.

C’est le temps qui se refroidit rapidement aux États-Unis cette semaine, et qui se dirigeant désormais vers l’Europe sous la forme de la tempête Ciaran, qui est responsable de l’accélération des vents.

Selon Sara Tonks, météorologue chez CNN :

La bouffée d’air froid de cette semaine aux États-Unis a augmenté la différence de température entre les États-Unis et l’océan Atlantique. Cette augmentation du gradient de température amplifie la vitesse du jetstream, qui est entraînée par les différences de température. Le jetstream devrait contribuer à renforcer la tempête Ciaran, un système dépressionnaire et un potentiel cyclone qui devrait arriver en Europe mercredi. Sara Tonks

Le météorologue de CNN, Derek Van Dam, a ajouté :

N’oubliez pas que la vitesse sol est la vitesse à laquelle un avion se déplace, par rapport à un point fixe au sol, par rapport à la vitesse anémométrique qui est la vitesse d’un avion par rapport à l’air dans lequel il se déplace. Derek Van Dam

Quelle que soit la rapidité des vols cette semaine, ils ont un peu de chemin à parcourir pour rattraper certains vols record avant la pandémie.

En février 2019, un avion de Virgin Atlantic a volé à 1 289 km/h de Los Angeles à Londres, atteignant sa vitesse maximale au-dessus de la Pennsylvanie grâce à un courant-jet de 321 km/h. L’avion, un Boeing 787 Dreamliner, a généralement une vitesse de croisière d’environ 900 km/h. Le fondateur de Virgin, Richard Branson, l’a décrit comme volant « plus vite que tout autre avion commercial non supersonique de l’histoire ».

Son record a été battu l’année suivante par un Boeing 747 de British Airways. Le 747 a atteint une vitesse de 1 327 km/h sur un vol New York-Londres, réduisant ainsi la durée du trajet d’environ sept heures à un peu moins de cinq heures. Le même jour, un autre avion de Virgin Atlantic a effectué le même trajet avec un temps de trajet de seulement deux minutes de plus.

