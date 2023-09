Air France et urgences à bord

Partages

A six mois d’intervalle, le Dr Vincent Liu-Bousquel, anesthésiste-réanimateur de 34 ans à Nice, a sauvé la vie de deux personnes à bord de vols Air France. Suite à ces urgences à bord d’avions Air France il met en lumière ” certaines lacunes dans l’organisation de l’assistance médicale à bord ” sur les vols de la compagnie aérienne. Air France a mis en place de nouvelles procédures il y a plusieurs années.

Le premier incident s’est produit sur un vol Air France reliant Paris à Bucarest. Une annonce en cabine demandait la présence d’un médecin pour assister un passager confronté à une urgence médicale. Vincent Liu-Bousquel s’est précipité au secours du passager victime d’un accident vasculaire cérébral. Il a immédiatement contacté les services d’urgence locaux, qui se sont coordonnés avec un établissement médical approprié et ont positionné une ambulance pour un transport rapide vers un centre spécialisé.

Suite à cet incident, Air France a invité Vincent Liu-Bousquel à rejoindre le programme « Communauté des Médecins à Bord ». Cette initiative dresse une liste des médecins disponibles sur chaque vol, garantissant une assistance médicale rapide aux passagers dans le besoin.

Sa deuxième intervention a eu lieu sur le vol AF 267 d’Air France le 26 août 2023. Le vol sans escale de 14 heures reliait Séoul à Paris avec un Boeing 777-300ER. Le Dr Liu-Bousquel a été appelé à porter secours à un passager gravement malade qui s’était effondré au bout d’une rangée. Son diagnostic évoquait une embolie pulmonaire massive ou un pneumothorax compressif. Malheureusement, la trousse médicale à bord ne contenait pas l’équipement nécessaire.

Vincent Liu-Bousquel a indiqué :

J’avais besoin d’administrer une perfusion intraveineuse pour tenter d’augmenter le débit cardiaque du patient. Cependant, le personnel de cabine, faisant encore une fois preuve d’une grande solidarité, n’a pas pu fournir le matériel nécessaire en raison de son manque de maîtrise de la terminologie médicale. Lorsque j’ai demandé un pansement pour sécuriser la perfusion une fois qu’elle était enfin en place, on m’a remis un flacon de Mercurochrome ! Vincent Liu-Bousquel

Il a poursuivi :

De plus, il aurait dû y avoir un port d’injection standard sur la perfusion pour administrer les médicaments par voie intraveineuse, mais il était tout simplement absent. J’ai dû manipuler systématiquement la perfusion pour injecter le médicament, tout rebrancher et sécuriser avec du scotch trouvé à bord. L’appareil de surveillance de la glycémie n’a pas fonctionné malgré plusieurs tentatives. La trousse médicale manquait cruellement de médicaments essentiels pour de telles situations, comme un médicament pour dissoudre les caillots sanguins. Le seul médicament disponible était l’adrénaline, qui peut entraîner de graves arythmies myocardiques et de nombreux autres effets indésirables. Vincent Liu-Bousquel

Après ces deux urgences à bord lors de vols Air France, Vincent Liu-Bousquel a recommandé à Air France d’envisager une réorganisation du matériel médical, une meilleure accessibilité, la formation d’au moins un membre d’équipage à la terminologie médicale de base pour mieux assister, et la mise en place d’outils de diagnostic et des médicaments spécialisés (par exemple, agents dissolvant les caillots) pour les vols long-courriers. La responsabilité de l’administration de ces médicaments doit incomber à un médecin qualifié, soit sur la base d’un diagnostic presque certain, soit par nécessité en raison de l’état du patient (par exemple, arrêt cardiaque avec suspicion d’embolie pulmonaire).