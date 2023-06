Partages

Air France – KLM a annoncé le 23 juin 2023 l’ouverture officielle de son nouveau siège Afrique à Nairobi au Kenya. Cette ouverture s’intègre dans le cadre de son plan stratégique. Air France – KLM consolide son réseau africain et améliore ses services dans la région. La nouvelle région se compose désormais de sept marchés. On y trouve le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, Djibouti, l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Ghana.

Zoran Jelkic, Senior Vice-Président Long-Courrier chez Air France – KLM, a indiqué :

Publicités

Il était logique de regrouper les forces des différents pays en créant un bureau régional à Nairobi qui est devenu un centre d’excellence pour aligner nos politiques et processus Air France & KLM pour cette région et soutenir les équipes locales pour leurs besoins spécifiques. Pour nos clients, le nouveau bureau bénéficie d’une organisation simplifiée en termes d’offre de produits, de service client et d’expérience aéroportuaire. Zoran Jelkic

Le nouveau bureau est situé à Merchant Square sur Riverside Drive. Il desservira l’Afrique orientale et australe, ainsi que le Nigeria et le Ghana. Le bureau sera dirigé par M. Marius van der Ham qui occupera les fonctions de directeur général du groupe.

Marius van der Ham a indiqué :

Cette décision témoigne de l’engagement indéfectible du groupe envers la région et de sa volonté de fournir des services inégalés à ses précieux clients. Le Kenya est depuis longtemps reconnu comme le principal centre d’affaires de l’Est de l’Afrique, bénéficiant d’un environnement commercial stable et dynamique, d’une excellente connectivité à travers le continent et d’une richesse de talents pour soutenir notre stratégie. Marius van der Ham

Le nouveau bureau offrira aux clients une large gamme de services, y compris la billetterie, les ventes et le support client. Les clients auront également accès à des informations sur les produits et services du groupe, notamment le programme de fidélité Flying Blue et les partenariats du groupe avec d’autres compagnies aériennes. Air France – KLM consolide son réseau africain afin de consolider sa position sur ce marché historique.

De plus, il permettra à Air France – KLM de mieux répondre à la demande croissante dans la région. Le groupe opère actuellement des vols vers diverses destinations en Afrique de l’Est, notamment Nairobi et Dar es Salaam.

Marius van der Ham a poursuivi :

L’Afrique est une région aux ressources, aux talents et au potentiel abondants, et nous sommes ravis de faire partie de son histoire de croissance. Par conséquent, nous considérons ce nouveau bureau comme une étape cruciale pour renforcer notre empreinte dans cette région et le considérons comme une priorité clé au sein de notre réseau. Marius van der Ham

Air France – KLM s’est développé en Afrique de l’Est en augmentant sa fréquence, et en ouvrant Dar es Salaam pour Air France en combinaison avec Zanzibar, en plus de son réseau déjà établi de vols KLM vers l’Ouganda et le Rwanda.

Dans le cadre de son engagement à améliorer l’expérience de voyage, Nairobi relie la région au monde via les deux hubs du Groupe à Paris Charles de Gaulle et à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol, offrant ainsi aux clients plus de choix et de flexibilité.