Air France souhaite racheter Flybe

Lufthansa et Air France – KLM sont en pourparlers pour racheter la compagnie aérienne britannique en faillite Flybe.

Lufthansa et Air France – KLM envisagent une offre pour racheter Flybe. Les groupes sont intéressés par les créneaux de décollage et d’atterrissage de Flybe. Cette dernière dispose de créneaux à l’aéroport de Londres Heathrow ainsi qu’à Amsterdam Schiphol. Les représentants Air France et Lufthansa ont refusé de commenter pour le moment.

Flybe a cessé ses activités le mois dernier. C’est moins d’un an après le retour de la compagnie aérienne à bas prix après une première faillite en 2020. Celle ci avait été engendrée par la pandémie de Covid-19. La compagnie aérienne a opéré sept vols quotidiens à Heathrow, l’aéroport le plus fréquenté de Grande-Bretagne, vers Amsterdam, Belfast, Newcastle et Newquay à Cornwall.

L’administrateur de la faillite de la compagnie aérienne n’a que quelques jours pour organiser un sauvetage et éviter la fermeture de l’entreprise.

Air France et Lufthansa étaient sur ITA

Lufthansa et Air France – KLM se font concurrence ailleurs ces derniers temps. Le transporteur allemand a entamé le mois dernier des pourparlers avec le gouvernement italien pour acheter une participation minoritaire dans ITA Airways. Air France – KLM était également intéressée par une participation dans ITA.

La vente d’une participation minoritaire dans ITA pourrait donner le coup d’envoi à la consolidation de l’industrie aéronautique en Europe.

L’accès aux créneaux de Schiphol pourrait présenter un intérêt particulier. C’est l’un des quatre principaux hubs d’Europe occidentale depuis des décennies. Cependant il prévoit de limiter les vols à 440 000 par an à partir de novembre 2023.

Le directeur général d’Air France – KLM, Ben Smith, a exprimé sa frustration face au plafond de capacité prévu à Schiphol. Le plafond « a été un choc » et « endommagera » Amsterdam dans une décision « incompréhensible pour nous », a déclaré Ben Smith le 26 janvier 2023.

A l’heure ou la reprise s’accélère les créneaux sont des pépites qui valent chères !

