Air Corsica ouvre Bastia – Rome

Partages

Face au succès de la ligne Ajaccio – Rome, inaugurée l’été dernier, Air Corsica renforce sa présence dans la capitale italienne. Elle va inaugurer une ligne au départ de l’aéroport de Bastia à partir du 3 juillet 2023.

Cette nouvelle liaison Bastia – Rome sera assurée les lundis et vendredis jusqu’au 1er septembre 2023.

Publicités

Cette ouverture représente un total de 2 600 sièges. Ces vols permettront aux insulaires de partir facilement, en mode « court séjour », vers une destination européenne très appréciée pour sa proximité et sa richesse culturelle.

Les horaires, au départ et à destination de la Corse, privilégieront les liaisons via l’aéroport de Rome Fiumicino. Cet aéroport est un important hub ouvert aux destinations du bassin méditerranéen et long-courrier. Un accord commercial de partage de code entre Air Corsica et la compagnie ITA Airways, qui a succédé à ALITALIA, facilitera également les déplacements de la clientèle italienne. En effet, ITA Airways connecte ainsi son réseau à la Corse, permettant notamment des liaisons vers la Sardaigne, la Sicile et toute l’Italie.

Air Corsica espère un taux d’occupation moyen de 80%, équivalent à celui réalisé à Ajaccio durant l’été 2022. Aux côtés de la CCI de Corse et ITA Airways, Air Corsica poursuit son implantation en Italie.

Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Présidente du Conseil de Surveillance d’Air Corsica, déclare :

Avec cette nouvelle desserte estivale, Air Corsica poursuit sa stratégie de développement visant à relier la Corse et l’Europe par des vols directs, celle de continuer à s’implanter en Italie, qui est un marché très intéressant. Fort du succès de la ligne Ajaccio – Rome qui a ouvert en 2022, nous sommes convaincus que la nouvelle ligne Bastia – Rome répond aux attentes des insulaires souhaitant passer quelques jours à Rome ou profiter des nombreuses liaisons offertes par l’aéroport de Fiumicino, notamment par notre partenaire ITA Airways. Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS

Jean DOMINICI, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, confie à son tour :

Nous sommes très heureux de cette ouverture d’une ligne avec Air Corsica entre Bastia et Rome, ville particulièrement appréciée des insulaires. Cette liaison se veut résolument avantageuse puisqu’elle permet de profiter de quelques jours de vacances à seulement une heure de vol. Nous sommes ravis d’ajouter cette ligne à notre réseau et d’offrir ainsi un nouveau vol direct vers un pays européen pendant la saison estivale. Nul doute que cette nouveauté sera un grand succès et nous nous engageons sur le long terme aux côtés de l’entreprise régionale pour pérenniser cette ligne. Jean DOMINICI

Air Corsica poursuit sa stratégie de développement ciblée pour relier la Corse et l’Europe avec vols directs.

Partages