easyJet remplit un avion par minute !

Partages

easyJet a indiqué avoir rempli « un avion par minute » de clients réservant des vacances en 2023. Cela eu lieu au cours des premiers jours de sa grande promotion « vente orange ».

Mai s’est avéré être le mois d’été le plus demandé pour les réservations dans les premières heures de la vente. Elle a été lancée le 22 décembre et les données de réservation en novembre indique que 64 % des Britanniques prévoient un voyage à l’étranger en 2023.

Publicités

Dans les jours qui ont suivi le début de la vente, les réservations « all inclusive » ont augmenté de plus de 230 %, les séjours tout compris étant les plus demandés. Tenerife s’avère être la destination la plus populaire et Amsterdam le choix de séjours urbains le plus performant.

easyJet remplit un avion minute pour des destinations soleil !

easyJet a indiqué que les vols vers les destinations nord-africaines avaient connu la plus forte augmentation de popularité par rapport à 2019. La Tunisie bénéficie de la plus forte augmentation depuis le début de la vente. L’Égypte et le Maroc enregistrent également une augmentation de la demande par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Les voyages vers les îles grecques se sont également avérés populaires pour 2023, tout comme Tirana en Albanie et Tivat au Monténégro. Selon easyJet ils offraient des alternatives aux voyageurs recherchant l’Italie et la Croatie qui souhaitent explorer la côte adriatique.

EasyJet a également revendiqué une « forte demande » de la part des skieurs se rendant sur les pistes en janvier. La France et l’Italie sont parmi les destinations les plus performantes. Les réservations à Innsbruck et Salzbourg ont également connu une augmentation de la demande par rapport à 2019.

Ali Gayward, directeur national d’easyJet au Royaume-Uni, a déclaré :

C’est formidable de voir un retour à cette période de réservation traditionnellement chargée, la popularité des vacances « all inclusive » easyJet Holidays ne montre également aucun signe de ralentissement ». Ali Gayward

easyJet a connu une année 2022 difficile. 2023 semble être pour elle le retour à une forte activité, easyJet remplit un avion par minute tout de même !