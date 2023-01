Accidents d’avions en 2022

Partages

Six accidents aériens mortels d’avions en 2022 ont coûté la vie à 174 passagers et membres d’équipage. Il y a eu aussi quatre personnes au sol décédées.

Malgré ces tragédies, ce fut l’une des années les plus sûres pour le transport aérien de l’histoire. Les chiffres sont révélés dans la dernière revue de la sécurité de l’aviation civile. Adrian Young, du cabinet de conseil néerlandais To70, conclut que malgré le retour du nombre de vols vers les niveaux de 2019, il n’y a pas eu d’augmentation correspondante des accidents mortels.

Il écrit :

La reprise post-Covid que tout le monde attendait est arrivée en 2022. Alors que ce fut un été difficile avec des problèmes de capacité dans les aéroports, entraînant de longues files d’attente dans les terminaux, la reprise n’a pas entraîné une augmentation du taux d’accidents. Adrian Young

Le nombre de morts dans l’aviation de 174 correspond au nombre moyen de morts sur les routes en une heure et quart dans le monde.

Selon les Nations Unies, 1,3 million de personnes meurent chaque année sur les routes dans le monde, les accidents de la route étant la principale cause de décès chez les personnes âgées de 5 à 29 ans.

Les accidents mortels d’avions en 2022

Le premier accident aérien mortel de 2022 a représenté les trois quarts du nombre de morts de l’année.

Le 21 mars, le vol China Eastern 5735 était en route de la ville de Kunming vers Guangzhou. Il est tombé presque à la verticale et s’est écrasé à flanc de montagne. Les 132 passagers et membres d’équipage à bord du Boeing 737-800 ont été tués.

Le Wall Street Journal a rapporté plus tard que des responsables américains pensaient que l’avion avait été délibérément mis en piqué par un des pilotes.

Le prochain accident mortel, au Népal le 29 mai, a fait 22 morts. La tragédie de Tara Air était le 12e accident mortel impliquant un avion commercial au Népal en 12 ans.

The Independent avait indiqué :

Les compagnies aériennes nationales ont tendance à utiliser de vieux avions mal entretenus ; le Twin Otter impliqué dans la dernière tragédie avait environ 40 ans. La formation et l’application des normes aéronautiques internationales acceptées sont inadéquates. Toutes les compagnies aériennes du pays sont interdit dans l’UE parce que les responsables de la sécurité n’ont aucune confiance dans le régulateur de l’aviation du Népal.

Le seul autre accident avec un nombre de morts à deux chiffres s’est produit en Tanzanie le 6 novembre. Dix-neuf personnes sont mortes quand un ATR42 appartenant à Precision Air s’est écrasé dans le lac Victoria.

Le vol PW494 de Dar es Salaam approchait de sa destination, Bukoba, dans des conditions météorologiques dangereuses.

Deux pompiers ont perdu la vie sur la piste de Lima au Pérou le 18 novembre dans un accident qui a vu un Airbus A320 Latam prendre feu après une collision avec un camion de pompiers.

Il semble que l’avion avait été autorisé à décoller. Cela alors qu’un camion de pompiers était sur le point de se lancer dans une course d’entraînement à grande vitesse.

L’avion a été gravement endommagé et un certain nombre de passagers ont été blessés », indique le rapport de M. Young.

Dans l’ensemble, il y a eu un accident d’avion mortel pour 4,17 millions de vols en 2022. Le taux est compris entre un pour 4 millions et un pour 5 millions chaque année depuis 2015, sauf en 2017 où il était plus bas et en 2018 où il était plus élevé. Les accidents d’avions sont rares et 2022 a été un bonne année en terme de sécurité.