Wizzair, les pilotes furieux

Les pilotes sont furieux suite à la suggestion du patron de Wizzair. Il a indiqué que trop de membres d’équipage refusaient de voler lorsqu’ils étaient fatigués.

Le directeur général de la compagnie aérienne, József Váradi, a déclaré au personnel lors d’un briefing interne :

Nous sommes tous fatigués, mais il est parfois nécessaire de faire un effort supplémentaire. József Váradi

Les voyages aériens sont plongés dans le chaos en raison de problèmes de pénurie de personnel, Váradi a ajouté :

Je comprends que la fatigue est une conséquence potentielle des problèmes, mais une fois que nous commençons à stabiliser les listes, nous devons également prendre réduire le taux de fatigue. Je veux dire, nous ne pouvons pas gérer cette entreprise lorsqu’une personne sur cinq d’une base signale une maladie parce que la personne est fatiguée. József Váradi

Il a déclaré que l’annulation de vols causait d’énormes dommages à Wizz :

C’est une atteinte à la réputation de la marque et c’est l’autre dommage financier, le dommage transactionnel, car nous devons payer une indemnisation. József Váradi

Les syndicats réagissent et demandent l’aide de l’EASA

Le secrétaire général du syndicat des pilotes de Balpa, Martin Chalk, a déclaré :

Même une culture de sécurité de base inclurait un PDG qui savait soutenir et féliciter les pilotes qui font ce qu’il faut et ne fonctionnent pas lorsqu’ils soupçonnent qu’ils pourraient être fatigués. J’exhorte M. Váradi à préciser qu’il soutiendrait tout pilote suffisamment responsable pour ne pas faire voler de passagers et d’autres membres d’équipage lorsqu’il souffre de fatigue. Martin Chalk

L’European Cockpit Association a déclaré qu’encourager les pilotes fatigués à voler était « comme donner les clés de la voiture à un conducteur ivre ». Il a exhorté le régulateur de l’aviation, l’EASA, à agir en tant qu’autorité de surveillance. Les pilotes Wizzair sont furieux et attendent un geste de la direction.

Les heures de travail maximales des pilotes et du personnel de cabine sont réglementées. Aucun membre de l’équipage n’est censé voler s’il estime qu’il est si fatigué. Cela pourrait mettre en danger la sécurité du vol. Les syndicats ont mis en avant les risques de fatigue, notamment pour les pilotes.

Les pilotes sont furieux, Wizzair clarifie les propos

Un porte-parole de Wizzair a déclaré que les remarques de Váradi avaient été modifiées Il a été ajouté :

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement affectent toutes les compagnies aériennes, en particulier la disponibilité et le bien-être du personnel. L’indisponibilité de notre équipage a été très faible, à 4 %. Dans ce contexte, il a été question de faire un effort supplémentaire pour minimiser les perturbations. Ce que cela ne signifie pas, c’est compromettre la sécurité. Wizzair et le secteur du transport aérien sont très réglementés, et la sécurité est et sera toujours notre première priorité. Nous avons un système de gestion d’équipage robuste et responsable qui répond aux besoins de notre personnel et nous permet de servir autant de clients que possible dans l’environnement difficile actuel. Porte-parole de Wizzair

Wizzair a dû annuler un certain nombre de vols, en partie à cause de la perturbation plus large de l’industrie. La compagnie aérienne a déclaré hier qu’elle ne pouvait communiquer sur les bénéfices attendus en raison de l’incertitude. Cela a entraîné une baisse supplémentaire du cours de son action de 10 %. Wizzair a recruté plus de 2 000 employés supplémentaires au cours de l’année écoulée et a abandonné certaines opérations pour minimiser les perturbations.