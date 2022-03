Norwegian nouveaux Boeing 737

La compagnie low-cost Norwegian va étendre sa flotte en louant 10 Boeing 737 MAX 8 au loueur irlandais AerCap. Les Boeing 737 MAX devraient être livrés au cours du premier semestre 2023.

Dans le cadre du même contrat de location, Norwegian recevra également huit Boeing 737-800 NG d’ici l’été 2022. La compagnie aérienne prévoit d’avoir un total de 70 avions d’ici l’été 2022. Elle continue à renforcer sa capacité pour répondre à la demande de voyages en hausse.

Geir Karlsen, PDG de Norwegian, a déclaré :

L’ajout de ces avions nous aidera à atteindre notre objectif de construire une flotte plus grande, moderne et plus économe en carburant. Cela nous permettra ensuite de livrer nos produits et services sur un vaste réseau de routes dans les pays nordiques et vers des destinations européennes.

Geir Karlsen