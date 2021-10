Partages

Les compagnies aériennes du Moyen-Orient devront employer 223 000 nouveaux employés pour faire face à la demande alors que l’industrie sort de la pandémie selon une analyse de Boeing. L’avionneur prévoit que les compagnies aériennes de la région auront besoin d’au moins 54 000 pilotes et 91 000 PNC a embaucher au cours des deux prochaines décennies jusqu’en 2040. De plus, 51 000 techniciens seront également nécessaires.

Des compagnies aériennes comme Emirates et Qatar Airways sont devenues des géants en construisant des aéroports pivots qui permettent aux passagers de voler facilement entre l’Est et l’Ouest.

Mais Randy Heisey, directeur général du marketing commercial de Boeing pour le Moyen-Orient, affirme que les principaux hubs de la région resteront importants pour les années à venir et que des milliers de nouveaux avions seront nécessaires aux compagnies aériennes du Golfe.

Le rôle de la région du Moyen-Orient en tant que plaque tournante de la connexion mondiale continue d’être important pour le développement des marchés à destination et en provenance de l’Asie du Sud-Est, de la Chine et de l’Afrique. La région a été un chef de file dans la restauration de la confiance des passagers grâce à des initiatives à multiples facettes qui aident à la reprise des voyages internationaux. Randy Heisey, directeur général du marketing commercial de Boeing

Boeing estime que les compagnies aériennes du Moyen-Orient auront besoin d’environ 3 000 nouveaux avions au cours des 20 prochaines années, évalués à plus de 700 milliards de dollars.

Les deux tiers des nouveaux appareils augmenteront la capacité tandis que le tiers restant remplacera les anciens appareils destinés à la retraite.

Qui remportera ces commandes d’avions sera une course férocement menée par Boeing et son rival Airbus. Au cours des dernières semaines, une autre querelle est apparue entre Emirates et Boeing au sujet du 777X de nouvelle génération retardé.

Lors d’un récent événement, le président d’Emirates, Sir Tim Clark, a déclaré qu’il souhaitait « une autre conversation adulte » avec Boeing au sujet des retards. Il a également déclaré qu’il refuserait de prendre livraison des avions une fois qu’ils seront prêts si la performance n’est pas à la hauteur du battage publicitaire.

En attendant, la course est déjà lancée pour embaucher de nouveau personnel dans plusieurs compagnies aériennes du Golfe, dont Emirates, Etihad et Qatar Airways.

Les compagnies aériennes ont rapidement réduit le nombre d’employés au début de la pandémie et ont désormais du mal à répondre à la demande, car les restrictions de voyage sont rapidement levées. Les initiés disent que les compagnies aériennes de la région n’ont repris qu’un nombre limité de personnel licencié et préfèrent embaucher à nouveau.

Emirates a annoncé son intention d’embaucher jusqu’à 3 000 nouveaux PNC. Etihad recrute jusqu’à 1 000 nouveaux membres d’équipage de cabine.

Qatar Airways continue également d’embaucher de nouveaux membres d’équipage de cabine, bien que la compagnie aérienne n’ait pas divulgué le nombre d’employés qu’elle envisage de recruter.