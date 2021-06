Camas, reprenons ensemble !

Partages

Le secteur de l’aérien surmonte enfin la crise liée à la pandémie, les ventes de billets d’avion se multiplient à grande vitesse et les recrutements reprennent.



Cette saison va donner un second souffle au secteur et CAMAS Formation s’engage dans cette dynamique en proposant des sessions de formation pour que vous puissiez accéder aux métiers d’Hôtesse de l’air / Steward, Agent d’escale, Agent de sûreté aéroportuaire, Agent bagagiste, Agent de transit, etc.



Nos formations sont dispensées pour la plupart en présentiel et en distanciel dans nos 17 centres présents en France et la plupart d’entre-elles sont éligibles au CPF (ou encore d’autres types de financement).

Retrouvez notre catalogue complet par ici : https://camasformation.fr/nos-metiers/nos-formations-professionnelles/

Mais encore, nous accompagnons de nombreuses entreprises partenaires dans la reprise de l’activité pour la saison avec des recrutements en apprentissage et/ou contrat pro. Grâce à ces contrats vous bénéficiez d’une formation gratuite ET rémunérée chez CAMAS puis accédez à la mise en pratique au sein de l’entreprise pour plusieurs mois.

Pour retrouver nos offres en alternance, c’est par ici : https://camasformation.fr/recrutement/offres-camas/?search_keywords=&selected_category=offres-partenaires&selected_jobtype=-1&selected_location=-1

Si vous avez des questions, ou que vous souhaitez obtenir plus d’information, n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos réunions d’information chaque semaine en vous inscrivant par ici :

https://appcamas.com/fr/meeting/request?_ga=2.205102290.375189003.1623240345-1417884678.1598363348



A très vite,



L’équipe CAMAS !