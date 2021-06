Recrutement pour l’été 2021

Partages

AEGEAN, basée à Athènes, en Grèce, est membre du groupe Star Alliance depuis 2010 et fière lauréate de 10 prix SKYTRAX World Airline en tant que « Meilleure compagnie aérienne régionale en Europe ». Nos employés, qui cherchent à canaliser leur énergie et leur motivation dans l’industrie exigeante de l’aviation, ont joué un rôle déterminant dans notre succès. Nous recherchons des associés enthousiastes, talentueux et dévoués, qui feront partie de notre famille, fourniront des services de haute qualité à toutes les étapes du voyage et contribueront à l’amélioration continue de nos produits.

Si vous souhaitez explorer le monde passionnant de l’aviation, joignez-vous à notre équipe !

Recrutement hôtesse de l’air / steward

Il y a actuellement des postes à pourvoir « Membre d’équipage de cabine » dans le département des opérations aériennes. En tant que membre d’équipage de cabine, votre rôle est d’assurer le confort et la sécurité des passagers pendant le vol et de fournir un excellent service en vol. Vous créez une expérience de vol agréable pour nos clients et aidez les passagers à profiter de leur temps à bord et à ressentir la philoxénie grecque. Travailler chez Aegean Airlines est une expérience unique dans un environnement coopératif et multiculturel. Notre société propose une formation professionnelle structurée en tant que membre d’équipage de cabine, une formation en sécurité et sûreté de l’aviation, la législation nationale / européenne sur l’aviation, ainsi que d’autres opportunités de carrière pour le développement au sein de l’organisation.

EXIGENCES DE L’EMPLOI

Vous correspondez, si vous répondez aux exigences suivantes :

Diplôme d’études secondaires

De préférence titulaire d’un diplôme universitaire

Maîtrise de l’anglais (écrit et parlé)

Des connaissances linguistiques supplémentaires (soit le français, le russe, l’italien ou l’allemand) sont un atout

Si vous poursuivez votre parcours professionnel chez Aegean, en plus d’un travail stimulant, nous vous proposons :

Un environnement de travail où vous vous sentez valorisé et apprécié

Excellentes opportunités de carrière et de développement au sein de l’organisation

Billets de vol

Régime privé d’assurance maladie

D’autres avantages seront offerts selon le rôle

Modalités de recrutement

Si vous êtes positif, confiant et avez une véritable passion pour aider les autres, envoyez-nous votre candidature dès maintenant !

Votre candidature doit contenir votre CV, y compris une photo d’identité récente et doit être soumise jusqu’au 13 juillet 2021. Toutes les candidatures seront traitées de manière strictement confidentielle.

Notez que seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

