Air France prête pour la reprise

Le patron du groupe Air France – KLM, Ben Smith, a été très clair lors de son interview. Interrogé sur BFM Business il a clairement indiqué que la compagnie Air France est prête pour la reprise. Et même, le groupe dispose d’atout pour faire le plein !

La vaccination est pour lui la clé de la reprise. La situation aux USA s’améliore de jour en jour et démontre que la reprise est possible. Ben Smith a indiqué :

Si on voit la situation dans le marché domestique aux Etats-Unis, maintenant que beaucoup de restrictions sont levées, on voit une activité qui est presque au même niveau de ce qu’il était en mars 2019. Même chose pour le marché domestique chinois. Ici en France, nous sommes quelques mois en arrière en termes de vaccin mais on espère observer en Europe une situation similaire dans quelques mois.

Si Air France est prête pour la reprise c’est, selon Ben Smith, qu’elle dispose d’atouts de qualités. La situation de Paris en Europe et les réseaux au départ du hub en font partis. Ben Smith a déclaré :

On a une expérience et on sait comment s’adapter. Par ailleurs, Paris est le marché le plus important en Europe en termes de visiteurs. On poursuit notre transformation avec la diversité de nos réseaux et on a des marchés qui sont uniques en Europe, notamment vers l’outre-mer.

Un autre atout, et de taille, c’est Transavia. Le groupe souhaite doubler ou même tripler le nombre d’appareil dans les prochaines années. Actuellement c’est 40 Boeing 737 qui vole pour la lowcost du groupe. Air France est prête pour la reprise et, comme ailleurs, elle passera par le lowcost. Ben Smith a précisé :

Ça ne sera pas un transfert d’activités d’Air France vers Transavia. Ça va être des nouveaux vols car on a perdu beaucoup de parts de marché face aux autres low cost. Par ailleurs, une grande partie de notre marché domestique était desservi par Hop! qui a un coût unitaire très haut donc on va réduire Hop! avec un seul type d’appareil au lieu de 5. Tous les autres réseaux domestiques seront desservis par Transavia sauf nos vols navette et la Corse.

Transavia souhaite donc s’attaquer aux géants du marché que sont easyJet et Ryanair. Une guerre des prix en vue ? Le consommateur pourra-t-il sortir grand gagnant ? Quoi qu’il en soit Air France est prête pour la reprise et cela ne peut être que de bon augure pour la reprise des recrutements de personnel !