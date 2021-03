Recrutement hôtesse de l’air / steward en CDI

Partages

A propos d’ASTONJET

ASTONJET est un opérateur d’avions d’affaires, dynamique et ambitieux. Nous aimons les défis et croyons qu’investir en nos employés en bâtissant un esprit d’équipe évolutif où chacun contribue à créer un excellent service pour nos clients, permet à l’entreprise de croître et se développer rapidement.

Chez Astonjet nous nous distinguons par nos valeurs, notre passion, notre enthousiasme, notre croyance dans les projets que nous entreprenons, et notre capacité à sortir des sentiers battus pour aller plus loin.

Le poste de Steward/hôtesse de l’air en aviation d’affaires chez ASTONJET

Rattaché(e) à la chef hôtesse, vous serez en charge d’assurer le service à bord des avions et serez l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des passagers. En amont, vous serez responsable de l’armement de l’appareil, de la gestion des stocks et des commandes. De plus vous serez garant(e) du respect des conditions de sécurité au cours d’un vol, et de la satisfaction des passagers. Vous aurez pour missions :

Gestion des stocks/commandes pour armer les appareils et relation avec les fournisseurs

Garantie de la sécurité des vols

Préparation et service des prestations de catering à bord

Respect des demandes et besoins des clients

Communication avec le service commercial sur les retours d’expérience et spécificités clients

Les critères de sélection

Pour répondre à ces critères avec succès, vous devrez faire preuve de :

Désir de travailler dans le milieu de l’aviation avec un haut niveau d’énergie, de dynamisme

Adaptabilité et flexibilité face aux changements de dernière minute

Confiance, discrétion, prise de décisions rapides, excellent relationnel et communication, organisation et compétences en gestion du temps

Excellente présentation et connaissance souhaitée des codes du luxe

Service client exceptionnel et grande attention aux détails

Maîtrise du français et de l’anglais (au minimum), parlé et écrit

Conditions

Contrat : CDI, temps plein

Lieu : Le Bourget (93)

Prise de poste : dès que possible

Rémunération : 2500€ brut mensuel

Condition : Permis B obligatoire

Casier judiciaire vierge

Localisation

Aéroport de Paris Le Bourget – Zone Aviateurs, Rue de Prague – 95500 Bonneuil-en-France

