Depuis la mise en ligne concernant le plan d’embauche de Transavia, beaucoup de mail nous demandant s’il est trop tard pour commencer une formation.

En cette période difficile les opportunités ne sont pas pléthores et en rater une est forcément décevant. Cependant, concernant Transavia, l’espoir est là et il n’est sans doute pas trop tard pour se former.

Transavia se développe !

Transavia est la seule compagnie aérienne du groupe Air France – KLM a ne pas subir de plan de licenciement ou autre départ volontaire. Transavia va même plus loin, elle embauche des hôtesses de l’air et des stewards !

Depuis quelques semaines, les compagnies aériennes lowcost étrangères ont décidé de se positionner en force sur le marché français. Ryanair ouvre une base permanente à Paris, Vueling ouvre des lignes domestiques en France… Transavia ne pouvait pas ne pas réagir !

Selon plusieurs sources Transavia va acquérir au sein de sa flotte 8 nouveaux Boeing 737-800 dans les prochains mois. Ces avions seront positionnés pour contrer les lowcost étrangères et prendre des parts de marché sur le court et moyen-courrier. Cela représente une augmentation de la flotte de 20%, ce n’est pas rien…

Se former pour le CCA ?

Pour revenir au sujet : Transavia embauche, trop tard pour une formation ? La réponse est non.

Si Transavia a lancé une campagne de recrutement il ne la fermera sans doute pas définitivement dans 1 semaine. Il y a tout de même 8 avions à gréer. De plus, selon La Tribune, le rythme du développement de Transavia devrait durer sur plusieurs saisons IATA !

Si le long-courrier semble avoir des difficultés à redémarrer, le moyen et court est beaucoup plus dynamique depuis le début du mois de septembre. Se former maintenant c’est une possibilité d’intégrer Transavia dans les mois à venir mais aussi d’être prêt à 100% lors d’une prochaine campagne de recrutement à venir…

Les grincheux vont sans doute hurler en lisant cet édito mais les personnes formées avec un bon profil seront bientôt dans les avions Transavia !