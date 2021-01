Lowcost, Transavia et recrutements

Partages

La reprise est proche, en tout cas pour les low-costs, dont Transavia, et les recrutements stewards et hôtesses de l’air pourraient bien reprendre plus vite que certains le pensent.

Les low-costs ont un avantage de poids, elles sont bien plus réactives et souples que les majors. De plus elles opèrent sur le marché européen et sont moins impactées par les fermetures des frontières.

Volotea poursuit son expansion en France et ouvre de nouvelles lignes. La dernière en date est une ligne entre Caen et Montpellier, la huitième au départ de l’aéroport normand. Volotea opère déjà depuis plusieurs aéroports français, 18 pour être précis.

Il ne faut pas non plus oublier Vueling qui, a l’instar de Volotea, poursuit sa croissance en France. La compagnie du groupe IAG qui a commencé les vols domestiques en octobre dernier semble ne pas vouloir en rester là.

La low-cost qui devrait être la plus active l’été prochain est Transavia. La compagnie du groupe Air France va voir son réseau fortement augmenter dans les prochains mois. Pour la saison été elle disposera de 8 nouveaux Boeing 737-800 et opèrera une vingtaine de nouvelles lignes !

La concurrence pour la saison été 2021 devrait être forte et les prix intéressants pour les voyageurs. La majorité de ces compagnies envisagent une belle reprise du trafic pour cette période et comptent bien être au rendez-vous.

Si l’on prend l’expansion programmé de Transavia nul doute qu’il y aura des recrutements de PNC, et pas une dizaine de PNC ! Selon certaines sources des recrutements pourraient avoir lieu en mars 2021 afin de gréer les 8 nouveaux avions verts et blancs.