Air France ouvre Pointe à Pitre – Panama City

Air France s’apprête à ouvrir une liaison directe entre Pointe-à-Pitre et Panama City. À partir du 11 décembre 2026 et jusqu’au 5 mars 2027, la compagnie proposera deux vols par semaine sur cet itinéraire, une première sur cet axe.

Le vol, effectué en Airbus A320, devrait durer autour de 3h30 à 4 heures. Cette nouvelle ligne permet enfin de relier la Guadeloupe au Panama sans escale, ce qui change considérablement la donne pour les voyageurs.

Publicités

Le Panama attire de plus en plus de monde avec son canal mythique, sa vieille ville pleine de charme, ses plages et ses îles préservées comme les San Blas. De leur côté, beaucoup de Guadeloupéens cherchaient depuis longtemps une destination comme celle-ci, facilement accessible. Cette ligne tombe donc à pic et devrait faciliter les séjours combinés entre les deux territoires.

Pour le tourisme guadeloupéen, c’est aussi une belle opportunité. Elle renforce l’île comme point de départ vers l’Amérique centrale et permet de proposer des circuits plus attractifs aux visiteurs européens. Si la fréquentation suit, il y a de bonnes chances que cette desserte devienne annuelle ou soit renforcée dans les années à venir.

Les réservations pour la liaison Pointe à Pitre – Panama City sont déjà possibles sur le site d’Air France. Les premiers retours des voyageurs seront intéressants à suivre, car ce type de liaison directe entre Caraïbes et Amérique centrale reste encore rare.

A propos de l'auteur