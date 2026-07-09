easyJet bientôt vendue, le rachat par Castlelake avance ?

easyJet a accepté un rachat de 7,3 milliards de dollars par Castlelake. Nous faisons le point sur les dernières infos (juillet 2026).

La compagnie aérienne britannique low-cost easyJet a franchi une étape majeure vers son rachat. Le 5 juillet 2026, son conseil d’administration a accepté « en principe » une offre de rachat du fonds américain Castlelake, valorisant l’entreprise à environ 5,5 milliards de livres sterling (soit environ 6,7 à 7,3 milliards de dollars selon les sources et taux de change). L’offre s’élève à 6,90 £ par action, représentant une prime significative par rapport aux cours précédents.

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Rachat d’easyJet, contexte des négociations

CastleLake, déjà actionnaire minoritaire d’easyJet depuis 2022, a multiplié les tentatives. Le fonds a formulé plusieurs offres informelles (de 5,60 £ à plus de 6,50 £ par action), toutes rejetées initialement par easyJet, qui les jugeait sous-évaluées. Après des semaines de discussions, une cinquième proposition améliorée a convaincu le conseil, qui se dit « disposé à recommander » l’offre aux actionnaires.

easyJet reste cotée à Londres (EZJ.L). Ses actions ont bondi de près de 10 % à l’annonce, atteignant des plus hauts de quatre ans, mais elles s’échangent encore avec une décote par rapport au prix proposé, signe que le marché intègre des risques.

Prochaines étapes et conditions

Castlelake doit formaliser une offre ferme d’ici le 3 août 2026, sous peine de voir le deal tomber.

Le rachat prévoit de retirer easyJet de la cote (prise privée).

Le fonds s’engage à soutenir la croissance, la modernisation de la flotte et la compétitivité long terme d’easyJet.

Risques et incertitudes

Des analystes soulignent plusieurs obstacles :

Règles de propriété européennes : easyJet doit respecter des exigences sur le contrôle et la nationalité (majorité UE). Un fonds américain pourrait compliquer cela, nécessitant des ajustements structurels.

Approbation des actionnaires et autorités réglementaires (UK, UE, etc.).

Certains observateurs craignent un éventuel « break-up » (démantèlement) post-rachat, avec revente d’actifs (avions, slots) à d’autres transporteurs européens.

Le contexte géopolitique (hausse des prix du carburant liée à des tensions internationales) et les défis du secteur aérien (post-COVID, concurrence) ont probablement pesé dans la décision d’easyJet d’accepter.

RAchat d’easyJet, réactions et implications

Pour les passagers et employés : À ce stade, easyJet assure que l’opération ne changera pas immédiatement les opérations. Castlelake promet de maintenir le modèle low-cost.

Pour le marché : Ce rachat illustre l’attrait des compagnies européennes pour les investisseurs privés, dans un secteur sous-valorisé mais résilient. Il pourrait redessiner le paysage de l’aviation low-cost en Europe.

Des voix critiques évoquent un risque de « pillage » par le private equity (réduction de coûts, revente d’actifs), tandis que d’autres y voient une opportunité de stabilité financière.

Ce deal n’est pas encore conclu. Les semaines à venir seront décisives avec la formalisation de l’offre et les clarifications réglementaires. easyJet continue ses opérations normalement, avec ses vols et promotions habituelles pour l’été 2026 et au-delà.

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