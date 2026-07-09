easyJet bientôt vendue, le rachat par Castlelake avance ?

easyJet a accepté un rachat de 7,3 milliards de dollars par Castlelake. Nous faisons le point sur les dernières infos (juillet 2026).
La compagnie aérienne britannique low-cost easyJet a franchi une étape majeure vers son rachat. Le 5 juillet 2026, son conseil d’administration a accepté « en principe » une offre de rachat du fonds américain Castlelake, valorisant l’entreprise à environ 5,5 milliards de livres sterling (soit environ 6,7 à 7,3 milliards de dollars selon les sources et taux de change). L’offre s’élève à 6,90 £ par action, représentant une prime significative par rapport aux cours précédents.
Rachat d’easyJet, contexte des négociations
CastleLake, déjà actionnaire minoritaire d’easyJet depuis 2022, a multiplié les tentatives. Le fonds a formulé plusieurs offres informelles (de 5,60 £ à plus de 6,50 £ par action), toutes rejetées initialement par easyJet, qui les jugeait sous-évaluées. Après des semaines de discussions, une cinquième proposition améliorée a convaincu le conseil, qui se dit « disposé à recommander » l’offre aux actionnaires.
easyJet reste cotée à Londres (EZJ.L). Ses actions ont bondi de près de 10 % à l’annonce, atteignant des plus hauts de quatre ans, mais elles s’échangent encore avec une décote par rapport au prix proposé, signe que le marché intègre des risques.
Prochaines étapes et conditions
- Castlelake doit formaliser une offre ferme d’ici le 3 août 2026, sous peine de voir le deal tomber.
- Le rachat prévoit de retirer easyJet de la cote (prise privée).
- Le fonds s’engage à soutenir la croissance, la modernisation de la flotte et la compétitivité long terme d’easyJet.
Risques et incertitudes
Des analystes soulignent plusieurs obstacles :
- Règles de propriété européennes : easyJet doit respecter des exigences sur le contrôle et la nationalité (majorité UE). Un fonds américain pourrait compliquer cela, nécessitant des ajustements structurels.
- Approbation des actionnaires et autorités réglementaires (UK, UE, etc.).
- Certains observateurs craignent un éventuel « break-up » (démantèlement) post-rachat, avec revente d’actifs (avions, slots) à d’autres transporteurs européens.
Le contexte géopolitique (hausse des prix du carburant liée à des tensions internationales) et les défis du secteur aérien (post-COVID, concurrence) ont probablement pesé dans la décision d’easyJet d’accepter.
RAchat d’easyJet, réactions et implications
- Pour les passagers et employés : À ce stade, easyJet assure que l’opération ne changera pas immédiatement les opérations. Castlelake promet de maintenir le modèle low-cost.
- Pour le marché : Ce rachat illustre l’attrait des compagnies européennes pour les investisseurs privés, dans un secteur sous-valorisé mais résilient. Il pourrait redessiner le paysage de l’aviation low-cost en Europe.
- Des voix critiques évoquent un risque de « pillage » par le private equity (réduction de coûts, revente d’actifs), tandis que d’autres y voient une opportunité de stabilité financière.
Ce deal n’est pas encore conclu. Les semaines à venir seront décisives avec la formalisation de l’offre et les clarifications réglementaires. easyJet continue ses opérations normalement, avec ses vols et promotions habituelles pour l’été 2026 et au-delà.