Turbulences pour un vol Air Europa

Partages

Une trentaine de passagers d’un vol Air Europa reliant Madrid à l’Uruguay ont été blessés. Le Boeing 787-9 Dreamliner Air Europa a été secoué par de graves turbulences alors qu’il volait à environ 36 000 pieds au-dessus de l’océan Atlantique dimanche soir.

Le vol UX45 d’Air Europa a décollé de Madrid Barajas vers 00h30, à destination de Montevideo. Après environ 10 heures de vol sur les 12 heures prévues, l’avion a été secoué par des turbulences sévères et inattendues.

Publicités

Une vidéo prise par les passagers à bord de l’avion montre d’importants dégâts dans toute la cabine, notamment des panneaux de plafond cassés, ce qui concorde avec les dommages causés par les passagers projetés au plafond.

Vidéo : https://fb.watch/t4Q7vC8Fd7

Toute personne qui n’était pas attachée au moment de l’incident a probablement été soulevée jusqu’au plafond, entraînant de multiples blessures.

Les pilotes Air Europa ont décidé d’effectuer un déroutement d’urgence vers Natal, au Brésil, suite aux turbulences. L’avion a atterri en toute sécurité lundi matin. En raison de leurs blessures, environ six passagers ont dû être transportés à l’hôpital.

Dans une déclaration publiée sur le compte officiel de la compagnie aérienne sur X, un porte-parole a déclaré que seuls des « blessés légers » avaient été signalés. L’avion est désormais cloué au sol en raison des dommages importants causés dans toute la cabine.

Air Europa devrait envoyer un avion de secours depuis son hub de Madrid pour récupérer les passagers et les emmener jusqu’à Montevideo.

Ce dernier incident survient à peine deux mois après que le vol SQ321 de Singapore Airlines reliant Londres Heathrow à Singapour a subi des turbulences si graves qu’un passager est décédé des suites d’une crise cardiaque présumée.

Des dizaines de passagers ont été grièvement blessés, et certains ont subi des blessures graves à la colonne vertébrale lorsqu’ils ont été projetés lorsque le Boeing 777 est soudainement passé dans une zone d’orages.

Suite à l’accident de Singapore Airlines, l’industrie aéronautique a promis de prendre les turbulences plus au sérieux et les compagnies aériennes tentent d’encourager les passagers à porter leur ceinture de sécurité à tout moment et pas seulement lorsque le panneau de ceinture de sécurité est allumé.

Partages