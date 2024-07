Ryanair signe avec Lastminute.com

Partages

Le 5 juillet Ryanair, première compagnie aérienne européenne, a annoncé un nouveau partenariat avec lastminute.com. C’est l’une des principales agences de voyages en ligne au monde. Cette alliance « Approved OTA » autorise lastminute.com à intégrer les vols de Ryanair dans ses forfaits vacances et ses offres de vols.

Cette collaboration est une bonne nouvelle pour les voyageurs européens désireux de profiter des prix compétitifs de Ryanair et d’une vaste sélection de plus de 240 destinations. Ce partenariat garantit que les clients de lastminute.com qui réservent des vols verront leurs coordonnées transmises à Ryanair. Par conséquent, ces clients peuvent accéder à leurs comptes myRyanair et recevoir directement les mises à jour essentielles des vols, en contournant le processus de vérification requis pour les clients provenant d’OTA non approuvées.

Dara Brady de Ryanair a déclaré :

Nous sommes heureux d’annoncer notre dernier partenariat « Approved OTA » avec le géant mondial de l’OTA, lastminute.com. Ce partenariat marquant est une excellente nouvelle pour les consommateurs puisque lastminute.com sera désormais autorisé à proposer les vols à bas prix de Ryanair dans le cadre de ses forfaits vacances et de ses vols, ce qui les place en contraste frappant avec les OTA non autorisées qui continuent de surfacturer les clients avec une marque cachée et fournir de fausses informations de contact client et de paiement à Ryanair. Nous sommes impatients de travailler avec lastminute.com et de transporter leurs clients à bord de nos vols Ryanair au cours des années à venir. Dara Brady

Le PDG de lastminute.com, Luca Concone, a déclaré :

En tant que leader européen du voyage en matière de forfaits vacances, nous savons que ce partenariat avec Ryanair offrira flexibilité, choix et avantages aux clients à la recherche des meilleures vacances et vols. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Ryanair. Luca Concone

Ce partenariat va permettre à Ryanair d’assoir encore un peu plus sa position de leader sur le marché européen. De son coté Lastminute.com va pouvoir compter sur une compagnie aérienne leader sur son marché avec des centaines de destinations et des prix très bas, un deal gagnant – gagnant…

