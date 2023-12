Vueling, repas pour animaux !

Partages

Dans le cadre de la refonte de son menu à bord, Vueling a ajouté quelques articles pour animaux de compagnie dans le cadre d’un partenariat avec le fournisseur belge d’aliments pour animaux Edgar & Cooper.

Vueling, mises à jour des menus pour animaux

Alors que les voyages avec des animaux de compagnie sont limités sur les services Vueling vers le Royaume-Uni, dans toute l’UE, la compagnie low-cost a donné le feu vert aux animaux pesant jusqu’à 8 kg pour voyager en cabine. Vueling ouvre ainsi une nouvelle classe de passagers à accueillir. Lancés plus tôt cette semaine, les nouveaux éléments du menu comprennent des barres de poulet et des bouchées de bœuf, disponibles pour 3,50 € et 5,50 €.

Vueling est la première compagnie aérienne européenne à proposer ce service, elle cherche apparemment à renforcer diverses options de vol face à la demande des propriétaires d’animaux de compagnie.

Outre une limite de poids, la politique actuelle de la compagnie aérienne autorise les chiens, les chats, les oiseaux et les tortues à bord de ses vols. Cela est possible à condition qu’ils soient gardés dans une cage de transport non rigide qui répond à ses exigences de taille. Les animaux de compagnie doivent avoir tous les documents et traitements nécessaires avant le voyage, en fonction de votre destination. De plus amples détails sur ses politiques et restrictions sont disponibles sur le site Web de Vueling.

Vueling, des menus plus « healthy »

Dans le cadre de ses efforts vers des options alimentaires plus diversifiées, de nouveaux plats plus « healthy » sont également au menu à base de plantes et sans allergène comme les hamburgers sans viande fournis par Heüra, le couscous aux légumes en pâte feuilletée sans gluten. Grâce à son partenariat avec RobinGood, des snacks produits localement sont également disponibles sur les vols. Les friandises à base de plantes sont fabriquées en Espagne et présentent un emballage sans plastique pour limiter les déchets.

Cette annonce fait suite à une précédente refonte du menu au cours de la saison estivale. Il a vu l’ajout d’articles adaptés à un large éventail de régimes alimentaires et une option de recharge gratuite disponible pour les passagers réutilisant leurs gobelets.

