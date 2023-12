Fortes turbulences pour un A380 Emirates

Partages

Des dizaines de passagers à bord d’un vol Emirates reliant Perth à Dubaï ont été blessés alors que l’avion a rencontré de fortes turbulences. L’Airbus A380 a connu des turbulences à l’approche du golfe Persique, ce qui a nécessité des soins médicaux à 14 personnes.

Fortes turbulences en vol pourle vol Emirates

Lundi soir, le vol Emirates EK421 reliant l’aéroport de Perth à l’aéroport international de Dubaï a décollé de Perth vers 22h30. Cependant, alors qu’il approchait de sa destination, l’avion a été frappé par de fortes turbulences provoquant le chaos dans la cabine.

Les turbulences étaient si fortes que certains passagers ont heurté le plafond de la cabine, tandis que 14 personnes ont eu besoin de soins médicaux suite à des blessures. Emirates a déclaré qu’un petit nombre de passagers et de membres d’équipage avaient été blessés lors des turbulences.

Selon l’utilisateur de X MattRPD qui était présent à bord, les turbulences « sont sorties de nulle part ». De nombreux passagers n’avaient pas bouclé leur ceinture de sécurité contrairement à ce qui est recommandé.

Un porte-parole d’Emirates a déclaré :

Nous pouvons confirmer que le vol EK421 reliant Perth à Dubaï le 4 décembre a brièvement rencontré des turbulences inattendues en cours de vol. Emirates

L’avion a atterrit sans autre incident à Dubaï vers 04h45 heure locale mardi matin. L’avion impliqué, un Airbus A380 d’Emirates immatriculé A6-EEV, est resté à Dubaï depuis le 4 décembre.

Assistance à bord

Alors que plusieurs passagers et membres d’équipage étaient blessés et nécessitaient des soins médicaux suite aux turbulences, l’équipage d’Emirates et des bénévoles médicalement qualifiés sont venus à leur secours pendant le vol. Ils ont été aidés par des professionnels de santé qualifiés qui leur ont fourni une assistance via la liaison satellite.

Emirates a ajouté,

Les blessés ont été évalués et assistés par notre équipage et des bénévoles médicalement formés, avec un soutien médical supplémentaire fourni par liaison satellite. Emirates

L’avion d’Emirates qui a subi les turbulences a été accueilli par des équipes médicales à son arrivée à Dubaï. L’équipe soignante d’Emirates était également sur place pour fournir aux passagers et à l’équipage blessés « tout le soutien possible ».

Plus de turbulences à venir ?

Certains analystes du climat estiment que le changement climatique en cours entraînera davantage de turbulences. Il y a eu de nombreux incidents graves ces derniers mois, notamment des incidents impliquant Hawaiian Airlines et JetBlue, qui ont conduit à de multiples hospitalisations dans les deux cas.

Le phénomène climatique El Niño de cet hiver pourrait également précipiter une augmentation des incidents de turbulence, en particulier les turbulences de ciel clair difficiles à anticiper.