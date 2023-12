Norse Atlantic et programme hiver en baisse

Partages

La compagnie low-cost long-courrier Norse Atlantic continue d’apporter des modifications à son programme hiver. Elle a suspendu deux liaisons : Londres Gatwick vers Los Angeles et Paris CDG vers New York. Ce changement au cours de la saison est préoccupant et pourrait nuire à l’image de marque. Ce nouveau programme est vraisemblablement conçu pour préserver les liquidités.

Deux routes américaines sont suspendues

Sur la base du dernier programme déposé par le transporteur, les changements sont les suivants. La mi-janvier et février sont généralement parmi les mois les plus difficiles avec une très faible demande.

Gatwick à Los Angeles : le dernier vol aura lieu le 17 janvier / retour le 20 mars

: le dernier vol aura lieu le 17 janvier / retour le 20 mars CDG vers JFK : le dernier vol est le 16 janvier / retour le 22 mars

Norse Atlantic continue de tenter de voler en hiver. La compagnie aérienne a introduit diverses liaisons hivernales, proposé d’autres offres estivales saisonnières, suspendu des liaisons pendant une partie de la saison et réduit les fréquences et les sièges en vente sur plusieurs services.

Neuf destinations en février

Le programme de février de Norse Atlantic connu au 4 décembre montre que les lignes suivantes seront opérées. Il y aura 34 à 35 départs hebdomadaires, en baisse de près d’un cinquième par rapport à son plan de mi-janvier à mi-mars de la semaine dernière.

Gatwick-Orlando : tous les jours

: tous les jours Gatwick-JFK : quotidien (mais parfois six fois par semaine)

: quotidien (mais parfois six fois par semaine) Gatwick-Barbade : cinq par semaine avec le premier vol le 1er décembre

: cinq par semaine avec le premier vol le 1er décembre Gatwick-Miami : cinq par semaine

: cinq par semaine Gatwick-Montego Bay : quatre par semaine, premier vol le 1er décembre

: quatre par semaine, premier vol le 1er décembre CDG-Miami : trois par semaine et débutera le 11 décembre

: trois par semaine et débutera le 11 décembre Oslo-Bangkok : deux fois par semaine

: deux fois par semaine Berlin-Miami : hebdomadaire

: hebdomadaire Oslo-Miami : hebdomadaire

Outre la nécessité d’assurer la cohérence des horaires, la concentration du réseau est également cruciale. Cela fait référence à la nécessité primordiale pour une compagnie aérienne de ne pas trop se disperser. Pourtant, sur la période examinée, Norse Atlantic ne proposera désormais que trois vols hebdomadaires depuis CDG et Oslo et un depuis Berlin cet hiver.

