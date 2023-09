Vueling, urgence médicale en vol

Partages

Un médecin et une infirmière sur un vol Malaga-Grande Canarie ont sauvé la vie d’un autre passager pendant la phase d’atterrissage. L’urgence médicale incident s’est produit sur le vol VY3068, opéré par la compagnie aérienne espagnole Vueling. Alors que l’avion se préparait à atterrir à l’aéroport de Gran Canaria, le pilote a fait une annonce publique demandant l’aide de professionnels de santé à bord en raison de l’état d’un passager.

Un médecin andalou et une infirmière qui se trouvaient à bord du vol sont immédiatement intervenus. Ils ont pris en charge le passager et effectué les gestes et procédures de réanimation stabilisant ainsi la femme en détresse. À l’atterrissage, le Service d’Urgence des Canaries a transporté la femme à l’hôpital de l’ile ou elle a été prise en charge.

Les actions du médecin et de l’infirmière lors de cette urgence médicale à bord de l’avion Vueling ont été vues par les passagers à bord. Ces derniers ont applaudi et acclamé les deux professionnels de santé. Une vidéo capturant l’incident est depuis devenue virale sur les réseaux sociaux.

L’histoire fournit également des informations sur l’équipement médical et la formation disponible à bord des avions de ligne. Les hôtesses de l’air et stewards reçoivent une formation en premiers secours et en soins médicaux d’urgence lors de l’obtention du CCA (Cabin Crew Attestation). Cette formation comprend la résolution de problèmes tels que l’hypoxie, l’hyperventilation, le barotraumatisme et diverses autres situations médicales. Les compagnies aériennes équipent leurs avions de kits de premiers secours et de kits médicaux, ces derniers étant uniquement accessibles aux médecins qui se trouvent à bord.

Une urgence médicale à bord n’est pas un évènement rare. Vous trouverez ci-dessous une vidéo assez complète sur les actions et procédures équipage, bon visionnage…

