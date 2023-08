Partages

La compagnie aérienne nationale italienne, ITA Airways, a pris livraison de son premier Airbus A220 dans sa nouvelle livrée entièrement bleue. L’avion est entré dans la flotte d’ITA Airways le 28 août. Une cérémonie a eu lieu à Mirabel, au Canada, où Airbus a basé le programme A220. L’avion effectuera tous ses tests préparatoires avant d’entrer en service. Il y a peu ITA Airways faisait son voler son A320neo.

Ajout à la flotte d’Airbus A220 pour ITA Airways

L’Airbus A220-300 est la cinquième variante de la flotte d’ITA Airways. En plus de la livrée entièrement bleue, l’avion dispose également de plusieurs autres améliorations.

Publicités

Le nouvel A220 ITA dispose d’une cabine complète de 149 sièges. Ces sièges sont répartis entre les sièges affaires et économiques. Chaque siège est également réalisé en cuir Safran de couleur beige et bleue pour correspondre aux couleurs de la compagnie aérienne. Des prises de courant USB sont également ajoutées à chacun de ces sièges.

L’intérieur du nouvel Airbus A220 a été conçu par Walter De Silva. De Silva dit qu’il a été inspiré par l’idée d’apporter un voyage agréable et cohérent au-dessus des nuages ​​jusqu’à la cabine intérieure. Il a également déclaré que les concepts fondamentaux du design intérieur de l’avion sont le confort, l’élégance et la simplicité. Il a ensuite parlé du choix des couleurs bleues et beiges comme couleurs prédominantes, qui sont des couleurs naturelles fabriquées à partir de matériaux naturels. De plus, les appuie-têtes portent un drapeau italien et un logo brodé sur le devant.

Les autres améliorations de la cabine incluent une connectivité Wifi améliorée. Le service permet aux passagers d’acheter différents forfaits en fonction de leurs besoins. Le nouvel A220 dispose également de sièges plus larges, d’un système d’éclairage personnalisé, de fenêtres plus grandes et d’un espace de rangement supérieur accru.

Caractéristiques extérieures du nouvel avion

Le nouvel avion reçu par ITA Airways est une variante de l’A220-300. Il présente des améliorations qui conduisent à une cabine plus légère et plus silencieuse. De plus, la nouvelle variante permet une réduction de 25 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2. Ceci est comparé aux variantes précédentes de l’Airbus A220. Ces améliorations sont conformes au plan de développement durable d’ITA Airways.

La compagnie aérienne a pour objectif de d’opérer 90 % d’avions de nouvelle génération d’ici 2027. Le directeur d’ITA Airways, Francesco Presicce, a déclaré :

L’A220 permettra à la Société d’améliorer son réseau national et international et représente une nouvelle étape dans notre stratégie de construction d’une nouvelle flotte économe en carburant et plus durable avec des technologies de pointe qui optimiseront l’efficacité, la qualité de service et réduiront considérablement le coût du transport aérien et son empreinte carbone. Avec l’arrivée de l’Airbus A321neo d’ici la fin de cette année, la flotte d’ITA Airways comprendra toutes les familles d’avions Airbus de dernière génération. Je tiens à remercier toute l’équipe impliquée dans le projet pour son engagement. Francesco Presicce

L’avion A220-300 a une autonomie d’environ 3 450 NM, ce qui représente une taille idéale pour les marchés touristiques nationaux et européens. ITA Airways prévoit d’utiliser cet avion dans son réseau national et international. Plus précisément, la compagnie aérienne cherchera à utiliser les avions de Rome Fiumicino et Milano Linate vers Gênes, Turin, Naples, Genève, Zurich et Munich.

Partages