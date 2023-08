Zones sans enfant en avion

Partages

Une compagnie aérienne turque est devenue la première compagnie en Europe à introduire l’idée de zones sans enfant à bord de l’avion.

Corendon Airlines crée des zones «Adults Only» à l’avant de ses avions où les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés. Comme l’ont indiqué les représentants de la compagnie aérienne, cette zone offrira aux passagers une certaine « paix supplémentaire » pendant les vols.

Jusqu’à présent, une telle zone apparaîtra sur les vols entre Amsterdam et l’île caribéenne de Curaçao. La société commencera à offrir ce service en novembre de cette année.

Le fondateur du Corendon, Atilay Uslu, a souligné que l’initiative aiderait également les parents qui voyagent avec des enfants à se sentir plus calmes, sans se soucier de déranger peut-être d’autres passagers.

La zone « Adults Only » comprendra 93 sièges à l’avant de l’avion et sera physiquement séparée par des rideaux. Les voyageurs qui souhaitent utiliser cette zone pourront le faire en payant 45 euros supplémentaires dans chaque sens. Il y aura également neuf places avec un espace pour les jambes supplémentaire pour un coût supplémentaire de 100 dollars par vol.

Les zones sans enfant dans l’avion dans d’autres compagnies aériennes

Cette initiative n’est pas la première au monde, mais elle diffère de l’approche de certaines autres compagnies aériennes. Par exemple, AirAsia X fournit des zones calmes pour les passagers âgés de 12 ans et plus sur ses vols long-courriers, et la compagnie à bas prix Scoot offre des cabines ScootinSilence pour les voyageurs âgés de 12 ans et plus sur ses vols Boeing 787.

Cependant, toutes les compagnies aériennes ne sont pas favorables à ce concept. TUI, KLM et Transavia ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’introduire de telles zones sans enfant dans leurs avions.

Dans le même temps, une enquête menée auprès de 1 500 adultes américains par Redfield et Wilton Strategies pour le compte de Newsweek a montré un intérêt pour l’idée. Près de 60 % des personnes interrogées ont déclaré que les zones adultes dans les transports publics, y compris les avions, seraient une idée positive. Vingt-sept pour cent n’ont pas soutenu l’idée, tandis que 14 % ont exprimé l’incertitude.

