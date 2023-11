Milliers de vols annulés en France

Partages

Des milliers de vols ont été annulés dans les principaux aéroports parisiens en janvier et février 2024 tandis que la France modernise ses systèmes de contrôle aérien.

Le contrôle aérien français travaille actuellement sur un système développé dans les années 1970, utilisant parfois encore des bandes de papier pour représenter les avions. Bien qu’il ait été régulièrement modernisé au fil des années, il devrait faire l’objet d’une refonte majeure début 2024 en raison de la croissance rapide du trafic aérien.

Publicités

Avec l’évolution du système, les deux premiers mois de l’année pourraient s’avérer compliqués pour les passagers. Plus de 2,5 millions de vols transitent chaque année par l’espace aérien français et les futures perturbations peuvent affecter les vols à travers l’Europe.

Pendant que les travaux se dérouleront, on estime qu’environ 16 500 vols seront annulés.

Entre le 9 janvier et le 14 février, il a été conseillé aux compagnies aériennes de réduire de 20% le nombre de vols décollant et atterrissant aux aéroports parisiens Charles de Gaulle, Orly, Le Bourget et Beauvais.

Durant cette période, le nouveau système sera testé au centre de contrôle aérien d’Athis-Mons. C’est le plus grand de France qui gère l’ensemble des aéroports de Paris et de Beauvais.

Quels vols seront annulés début 2024 ?

Les vols annulés seront laissés au choix des compagnies aériennes, mais elles donneront probablement la priorité aux itinéraires longue distance.

Air France a déclaré avoir été « contrainte d’annuler certains vols court et moyen-courriers pendant cette période », soit plus de 4 200 au total pour le groupe Air France-KLM.

Pour tenter de minimiser l’impact sur les passagers, le groupe aérien a déjà annulé ces vols, informé les passagers et leur a proposé des transferts sur différents vols le même jour.

Pourquoi les systèmes de contrôle du trafic aérien doivent-ils être améliorés ?

Environ 1 milliard d’euros vont être investis dans l’amélioration du contrôle aérien en France afin qu’il soit en mesure de gérer davantage de vols et de gagner en efficacité.

Passer à ce « système nouvelle génération » est devenu « crucial », a déclaré Florian Guillermet, directeur des Services de la navigation aérienne (DNSA).

L’ampleur de l’opération est si grande que près de 80 pour cent du système devra être mis à niveau. C’est bien plus important que la pratique habituelle qui consiste à changer les composants les uns après les autres. Cela explique pourquoi des milliers de vols vont devoir être annulés

Le nouveau logiciel a déjà été déployé dans les centres de contrôle aérien de Reims et d’Aix-en-Provence mais doit encore être testé dans le plus grand centre d’Athis-Mons. Durant cette période de six semaines début 2024, le logiciel sera testé avant d’être finalement opérationnel plus tard dans l’année.