Nouveau PDG pour French bee

French bee a nommé son nouveau PDG et a choisi l’ancienne directrice de TAP Air Portugal Christine Ourmières-Widener. Elle devient la première femme PDG à diriger French bee et apporte 35 ans d’expérience.

La nouvelle PDG de French Bee

French bee a annoncé que Christine Ourmières-Widener la rejoindrait en tant que PDG et président cet été. Elle reprendra les reines de French bee alors que la compagnie aérienne poursuit ses projets d’expansion.

Ourmières-Widener a commenté :

Je suis honoré de rejoindre l’équipe de French bee et de conduire la première compagnie aérienne française de loisirs à bas prix vers de nouveaux sommets, en particulier sur le marché américain des voyages de loisirs, où nous constatons une forte demande. Christine Ourmières-Widener

Christine Ourmières-Widener a été nommée PDG de TAP Air Portugal en juin 2021 et avait auparavant été PDG de Flybe avant sa vente à un consortium dirigé par Virgin Atlantic en 2019. Sous sa direction, TAP a réalisé des bénéfices records en 2022, tout en subissant une restructuration approfondie en prévision d’un projet de vente.

Ourmières-Widener sera plus tard licenciée de façon spectaculaire de son rôle chez TAP lors d’une conférence de presse en direct en mars 2023. Elle a été impliquée dans une indemnité de départ prétendument illégale en faveur d’un membre du conseil d’administration sortant. La PDG poursuit actuellement une action en justice contre le gouvernement portugais, beaucoup affirmant qu’elle a été utilisée comme bouc émissaire. French bee annonce qu’elle publiera plus de détails sur ses plans stratégiques pour 2024 dans les prochaines semaines.

Christine Ourmières-Widener a un beau parcoure

Aujourd’hui, seulement 6 % des PDG en exercice dans les compagnies aériennes sont des femmes. Ourmières-Widener est depuis longtemps l’une des principales défenseures d’une plus grande représentation féminine aux échelons supérieurs de l’industrie.

Ourmières-Widener a ajouté :

Je suis également heureuse de continuer à défendre les femmes qui rejoignent l’industrie aéronautique chez French bee, où j’ai hâte de travailler aux côtés de femmes leaders de l’industrie, dont la directrice générale Muriel Assouline. Christine Ourmières-Widener

Avant d’occuper le poste de PDG de Flybe, Ourmières-Widener a été la première femme PDG de la compagnie aérienne irlandaise CityJet, supervisant une vente à Air France – KLM. Elle a dirigé Air France – KLM aux États-Unis entre 2009 et 2010, devenant également la première femme à occuper ce poste.

Avant de diriger des compagnies aériennes Ourmières-Widener a passé plusieurs années à travailler dans l’industrie du voyage au sein de la société technologique française Amadeus et en tant que directrice des ventes mondiales chez American Express Global Business Travel. Elle est également membre du conseil d’administration du développeur d’électricité à hydrogène ZeroAvia et était auparavant l’une des deux seules femmes au conseil des gouverneurs de l’IATA à partir de 2017.

À propos de French bee

French bee se présente comme un transporteur long-courrier « à coûts intelligents », un modèle économique qui a toujours été difficile à mettre en œuvre. Depuis son lancement en 2016, le transporteur a étendu son réseau à sept destinations, dont quatre aux États-Unis : San Francisco, Newark, Los Angeles et Miami.

La compagnie aérienne exploite six Airbus A350 modernes : quatre A350-900 et deux A350-1000. Ses A350-900 peuvent accueillir jusqu’à 411 passagers – 35 en Premium Blue et 376 en classe économique, tandis que ses plus grands A350-100 peuvent transporter jusqu’à 480 passagers – 40 en Premium Blue et 440 en classe économique.

