Cinq membres d’équipage ont été grièvement blessés sur un vol British Airways de l’aéroport international de Singapour Changi à l’aéroport international de Londres Heathrow le 15 juin. Les membres d’équipage ont été transportés à l’hôpital suite à des turbulences.

La turbulence entraîne des blessures graves

Le jeudi 15 juin, le vol BA12 de British Airways a rencontré des turbulences sévères. Elles ont blessé des passagers et des membres d’équipage. British Airways les a qualifié de pire turbulence que la compagnie aérienne ait connue depuis des années. Un membre d’équipage a subi une commotion cérébrale et un autre s’est disloqué la cheville après avoir été projeté dans la cabine.

Après avoir survolé la mer d’Andaman, l’avion se trouvait au-dessus du golfe du Bengale lorsque des turbulences graves et soutenues ont frappé. Le vol a été contraint de faire demi-tour vers Singapour vers 03h00 heure locale. Après l’atterrissage l’avion a été contrôlé pour des dommages structurels. Un porte-parole de British Airways a déclaré :

La sécurité est toujours notre priorité, et nous prenons soin de notre équipage après qu’un de nos vols ait connu un rare épisode de fortes turbulences. Notre équipe hautement qualifiée à bord a rassuré les clients, et l’avion est retourné à Singapour par précaution. British Airways

Le vol et l’avion

Le vol British Airways BA12 est un service quotidien entre Singapour et Londres. Le vol en question a décollé le 15 juin à 23h40 et est revenu à Singapour à 04h03 le lendemain. Il a volé un peu plus de quatre heures.

British Airways utilise un Boeing 777-300ER pour ce service. L’avion impliqué dans l’incident porte l’immatriculation G-STBL. Le Boeing 777 a près de neuf ans et a été livré à British Airways en juillet 2014. L’avion est équipé de 297 sièges, répartis entre 14 premières classes, 56 affaires, 44 économiques plus et 185 économiques. British Airways dispose d’une flotte de 16 Boeing 777-300ER.

Turbulences en ciel clair

La plupart des turbulences rencontrées pendant les vols ne sont en grande partie pas menaçantes. Cependant, de temps en temps, il y a des cas entraînant des blessures et même des déroutements. Auparavant, un vol Qatar Airways de Doha à Denpasar en Indonésie faisait face à de fortes turbulences au-dessus du golfe du Bengale, au même endroit qu’un vol British Airways.

L’avion Qatar Airways Boeing 777 a fait face à de fortes turbulences à 37 000 pieds, blessant plusieurs passagers. Les blessures étaient si graves que l’avion s’est détourné vers Bangkok une demi-heure seulement après l’incident.

Rien qu’en 2023, il y a eu plusieurs incidents d’aéronefs confrontés à de fortes turbulences entraînant des blessures à bord. En fait, les fortes turbulences ont augmenté de 55 % entre 1979 et 2020. Elle devraient devenir plus intenses, plus fréquentes et durer plus longtemps. Beaucoup se demandent maintenant s’il existe une raison spécifique pour laquelle les vols deviennent plus cahoteux que jamais.

Selon Paul Williams, professeur de sciences atmosphériques à l’Université de Reading en Angleterre, la turbulence en air clair est de plus en plus fréquente en raison du changement climatique. De plus, depuis que les satellites ont commencé à observer les phénomènes en 1979 le cisaillement du vent a augmenté de 15 %. Les résultats indiquent également que la turbulence en air clair au milieu de l’hémisphère nord pourrait tripler au cours des trois à six prochaines décennies.

Les membres d’équipage ont été grièvement blessés sur ce vol British Airways et ce type d’évènement risuqe fort de devenir de plus en plus courant.