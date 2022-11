Air Austral et Kenya Airways signent l’accord

Partages

Kenya Airways et Air Austral ont signé un accord de code share qui offrira aux clients plus d’options de voyage et augmentera la connectivité entre l’Afrique et les îles de l’océan Indien. L’accord qui est entré en vigueur le 29 octobre signifie l’accès à un plus large éventail de destinations pour les clients des deux compagnies aériennes au-delà de leurs hubs, c’est-à-dire. Nairobi pour Kenya Airways et Saint-Denis de la Réunion pour Air Austral.

Grâce à ce partenariat, les passagers de Kenya Airways pourront accéder, sur un seul billet, au hub d’Air Austral à Saint-Denis de la réunion et aux destinations ultérieures, tandis que les passagers d’Air Austral pourront désormais accéder au hub de Kenya Airways à Nairobi via leurs vols de correspondance à Antananarivo à Madagascar, Maurice et Johannesburg en Afrique du Sud.

Un plus vaste réseau disponible

Grâce au hub de Kenya Airways à Nairobi, les passagers d’Air Austral auront des connexions avec le réseau plus large de Kenya Airways, notamment Lagos, Dar es Salaam et Entebbe en Afrique et Paris, Londres et Amsterdam en Europe, ainsi qu’avec l’aéroport international JFK de New York.

Joseph Bréma, PDG d’Air Austral, a indiqué :

Air Austral se réjouit de ce partenariat qui ouvre de nouvelles passerelles entre l’Afrique et l’Océan Indien via nos hubs de Nairobi et l’aéroport de La Réunion Roland Garros. Ce partenariat témoigne de notre volonté de renforcer notre offre et ainsi d’étendre le rayonnement de La Réunion sur la scène internationale. Joseph Bréma

Cet accord de code share permet aux clients de Kenya Airways et Air Austral bénéficier d’un tarif unique et d’un billet unique pour l’ensemble de leur trajet sur ces lignes en partage de code. Ils pourront également enregistrer leurs bagages depuis leur ville de départ jusqu’à leur arrivée à destination.

Julius Thairu, directeur commercial Kenya Airways, a déclaré :

Ce partenariat nous offre l’opportunité d’offrir à nos clients un accès à davantage de destinations dans les îles de l’océan Indien et ouvre notre pays aux opportunités touristiques des visiteurs venant des îles. Cela est conforme à notre engagement à fournir une plus grande connectivité, un accès au marché à nos clients et une croissance grâce à nos partenaires. Julius Thairu

