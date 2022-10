IAG pourrait acquérir easyJet et TAP

Le propriétaire de British Airways, International Consolidated Airlines Group SA (IAG), pourrait tenter d’acheter ses rivaux easyJet et la compagnie nationale portugaise TAP Air Portugal.

Les acquisitions potentielles font partie des plans d’IAG pour consolider l’industrie aérienne européenne.

La semaine dernière le directeur général d’IAG, Luis Gallego, a déclaré :

« Nous sommes une plate-forme de consolidation. Nous ne ferons que ce qui a du sens, mais nous voyons qu’il existe des opportunités pour être plus forts. Nous sommes un groupe qui veut consolider l’industrie. »

Concernant easyJet, une participation bloquant la prise de contrôle dans la compagnie aérienne détenue par la famille Haji-Ioannou avait été supprimée en septembre, leurs actions étant tombées à 15% contre 16%. Cela faisait suite à l’émission de nouvelles actions par easyJet pour environ 1,2 milliard de livres sterling.

IAG a publié vendredi dernier ses résultats du troisième trimestre au 30 septembre, passant à un bénéfice avant impôts de 1,01 milliard d’euros contre une perte de 714 millions d’euros un an auparavant. Le chiffre d’affaires a presque triplé d’une année sur l’autre, passant de 2,71 milliards d’euros à 7,32 milliards d’euros.

Il y a deux semaines, easyJet a déclaré qu’elle s’attend à ce que sa perte globale avant impôts se réduise fortement.

La compagnie aérienne prévoit de déclarer une perte globale avant impôts de l’ordre de 170 à 190 millions de livres sterling pour son exercice clos le 30 septembre. C’était une perte avant impôts de 1,14 milliard de livres sterling l’année précédente.

easyJet a expliqué que la perte de l’année dernière comprend une perte de change de 64 millions de livres sterling due aux réévaluations du bilan et des coûts de perturbation supplémentaires de 75 millions de livres sterling, principalement en raison de problèmes opérationnels rencontrés dans l’industrie au cours de son troisième trimestre.

Le directeur des investissements d’AJ Bell, Russ Mold, a déclaré :

Les informations selon lesquelles easyJet pourrait être une cible de rachat pour International Consolidated Airlines sont parfaitement logiques.

La pandémie a créé des inquiétudes quant à l’avenir des voyages d’affaires, les entreprises réalisant dans le monde entier qu’elles n’ont pas besoin d’organiser autant de réunions dans différents endroits. Il est beaucoup plus facile, moins cher et plus respectueux de l’environnement de tenir de nombreuses conversations sur Teams ou Zoom que d’obtenir Par conséquent, des entreprises comme International Consolidated Airlines doivent repenser leurs futures sources de revenus, car elles pourraient constater que les voyages d’affaires ne correspondent pas aux niveaux d’avant Covid.

Russ Mold