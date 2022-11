Transavia ouvre Madrid Montpellier

Transavia a inauguré la liaison entre Madrid et Montpellier. Avec cette nouvelle destination la compagnie low-cost du groupe Air France – KLM répond aux attentes des clients. Les espagnols qui souhaitent découvrir le sud de la France. Les français pour qui Madrid est une destination parfaite pour les courts séjours.

La compagnie aérienne vise à offrir de nouvelles liaisons. Ce nouvel itinéraire offre aux voyageurs la possibilité de rejoindre les deux métropoles rapidement et à moindre coût.

A l’aéroport de Madrid, l’équipage a pu fêter cet événement avec les passagers lors de la traditionnelle cérémonie d’inauguration.

Nicolas Hénin, directeur commercial de Transavia France, a déclaré :

Nous sommes très heureux d’inaugurer cette nouvelle ligne, car elle reflète notre volonté d’offrir plus de possibilités de voyage entre l’Espagne et la France. Nos clients peuvent désormais planifier leur prochain voyage et, en même temps, bénéficier d’une offre low-cost de qualité. Nous avons de grandes attentes pour cette route, donc ce service sera prolongé jusqu’à l’été 2023.

Nicoles Hénin