Ryanair reste en Belgique

Partages

Ryanair a connu un été mouvementé en Belgique, parsemée de grèves, de menaces et de poursuites. Après quelques grèves de pilotes mécontents de leurs salaires et conditions de travail, la compagnie aérienne menaçait de quitter complètement la Belgique. Plus récemment, Ryanair a arrêté ses opérations à Brussels Airport Zaventem.

Malgré cela, et le procès intenté par des pilotes belges contre Ryanair, la compagnie aérienne a prolongé son contrat avec l’aéroport de Bruxelles-Sud Charleroi jusqu’en 2028. Les négociations ont eu lieu pendant la pandémie, et maintenant les parties ont finalement signé la prolongation. Le PDG de Charleroi, Philippe Verdonck, a confirmé la nouvelle mais n’a fait aucun commentaire.

Publicités

Nous ne recevons de subventions de nulle part. De personne. Tout ce que nous faisons, c’est négocier les tarifs. Michael O’Leary, PDG de Ryanair

Parlant de la prolongation dans une interview, le PDG de Ryanair, Michael O’Leary, a clarifié les soupçons selon lesquels la réception de subventions de la Région wallonne était la raison de la prolongation du contrat à Charleroi tout en arrêtant les opérations à Zaventem. La raison est simplement économique. Les différentes redevances appliquées par les aéroports font qu’un avion de 189 places est 5.400 € moins cher à Bruxelles Sud qu’à Zaventem.

Michael O’Leary a commenté :

Regardez les supermarchés. Vous ne dites pas non plus qu’Aldi et Lidl sont subventionnés par leurs fournisseurs, n’est-ce pas ? Ils ont simplement négocié des remises plus importantes auprès de leurs fournisseurs dans l’intérêt de leurs clients. Michael O’Leary, PDG de Ryanair

Le PDG de Ryanair semble satisfait des conditions à Charleroi. Après avoir annoncé le retrait de Zaventem, il a déclaré :

Brussels Airport est simplement un aéroport très mal géré et son directeur ne comprend rien à l’aviation. Michael O’Leary, PDG de Ryanair

Michael O’Leary envisageait également de quitter Charleroi. Il affirmait qu’ils « iraient là où il y a de la croissance et là où nous pouvons faciliter notre modèle low-cost ». Finalement Ryanair restera en Belgique à Charleroi…