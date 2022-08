Air France, plus de vols au Mexique

Partages

Guilhem Mallet, directeur général d’Air France pour le Mexique, a indiqué que la croissance est le produit d’un plus grand nombre de vols depuis Mexico et Cancun vers la capitale française.

La compagnie aérienne Air France estime qu’à la fin de l’année elle disposera de 13 % de sièges supplémentaires sur ses vols entre le Mexique et l’Europe. Cela par rapport à l’offre d’avant la pandémie.

Publicités

Lors d’une conférence de presse, Guilhem Mallet, directeur général d’Air France pour le Mexique, a indiqué que ces chiffres sont le produit d’un plus grand nombre de vols depuis Mexico et Cancun vers la capitale parisienne.

Mallet a expliqué que ces dernières années, et après le départ de l’Airbus A380, le plus gros pour le transport de passagers, la compagnie aérienne a placé un plus grand nombre d’avions, avec moins de sièges que son prédécesseur, pour pouvoir mener à bien ses opérations.

Les vols d’Air France vers Cancun ont augmenté

Les fréquences vers Cancun ont augmenté en raison de la reprise touristique et des quelques exigences sanitaires que le Mexique a exigées des voyageurs étrangers pendant la pandémie.

La compagnie aérienne Air France estime que la croissance des vols entre Cancun et Paris pourrait augmenter jusqu’à 15 fréquences hebdomadaires en saison de forte demande.

De même, le directeur de la compagnie aérienne a assuré que leurs itinéraires de vol ne devraient pas être affectés par une éventuelle restructuration du terminal 2 de l’aéroport de Mexico. Air France opère dans le terminal 1, 25% de ses passagers qui se connectent à d’autres destinations. Cela grâce à son alliance avec Aeroméxico.

Aeroméxico est la compagnie aérienne avec le plus grand nombre d’opérations dans le terminal 2 et serait l’une des plus impactées par les travaux ou les fermetures partielles dans ledit terminal.

Partages