Wizzair retourne a Moscou

Le transporteur low-cost Wizzair Abu Dhabi devrait reprendre ses vols directs vers la Russie. La compagnie aérienne avait suspendu ses vols en raison de la guerre en Ukraine. Wizzair a annoncé lundi qu’elle espérait reprendre les vols quotidiens entre Abu Dhabi et Moscou à partir du 3 octobre.

Wizzair Abu Dhabi est une joint-venture entre l’européen Wizzair et la société d’investissement et de portefeuille ADQ qui appartient au gouvernement d’Abu Dhabi. L’ADQ détient une participation de 51 % dans Wizzair Abu Dhabi et son siège social se trouve aux Émirats arabes unis.

La compagnie aérienne a lancé pour la première fois des vols vers Moscou depuis la capitale des Émirats arabes unis en décembre 2021. Elle a rapidement suspendu le service en février 2022 lorsque le président russe Vladimir Poutine a ordonné à ses troupes d’envahir l’Ukraine voisine.

Pas de vol vers la Russie depuis l’Europe

La société hongroise Wizzair n’a annoncé aucun plan de reprise des vols vers la Russie à partir de l’une de ses autres bases sous la menace de sanctions de l’Union européenne. Les avions de Wizzair en dehors des Émirats arabes unis sont également tous immatriculés en Europe et au Royaume-Uni et sont donc soumis à des sanctions russes.

Les Émirats arabes unis ont refusé de se joindre à des partenaires internationaux pour imposer des sanctions au régime de Poutine et ont plutôt accueilli des Russes sur leurs côtes. Des entreprises comme Emirates, flydubai, Etihad Airways et Air Arabia ont continué à voler vers la Russie tout au long de la crise.

Le directeur général de Wizzair Abu Dhabi, Michael Berlouis, a indiqué :

Nous soutenons l’industrie du voyage et du tourisme des Émirats arabes unis en améliorant la connectivité à la fois régionale et mondiale, conformément aux réglementations et politiques nationales. Michael Berlouis

Dans un rapport accablant sur les actions de Wizzair avant le début de la guerre en février, la Fédération européenne des ouvriers du transport (ETF) a affirmé que « l’équipe de direction de Wizzair a réussi » avec succès « à laisser ses équipages basés en Ukraine bloqués en Ukraine. ”.

Le directeur général de Wizzair, József Váradi, a rejeté les allégations, affirmant que la compagnie aérienne n’avait jamais cru que la Russie allait réellement envahir l’Ukraine, mais qu’elle avait réagi aux secours dès le début de la guerre.

