Les pilotes easyJet basés en Espagne ont annoncé que des grèves se dérouleraient sur trois semaines ce mois-ci. L’action collective est centrée sur le retour des niveaux de rémunération des pilotes aux niveaux d’avant la pandémie. La compagnie aérienne easyJet propose 90% des montants du quatrième trimestre de 2019.

Où se déroulera l’a grève des pilotes easyJet en Espagne ?

Les pilotes easyJet représentés par le syndicat SEPLA ont confirmé que des grèves se poursuivaient pendant trois week-ends en août. La première a débuté le 12 août, et se poursuivra jusqu’au dimanche 14. Deux autres week-ends de grève auront lieu entre le 19 et le 21 août, et le 27 et le 29 août. Les débrayages affecteront directement les opérations d’easyJet en Espagne. La compagnie aérienne possède trois bases à Barcelone, Malaga et Palma de Majorque.

Le syndicat appelle au rétablissement des conditions de rémunération des pilotes égales à celles d’avant la pandémie de COVID-19. De plus il souhaite la reprise des négociations pour la deuxième convention collective de travail d’easyJet. Les discussions initiales ont pris fin en juillet dernier après que les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre. Un porte-parole de SEPLA a présenté ses excuses aux passagers qui ont été perturbés et a souligné que la grève était la dernière ressource possible.

Pendant les pires mois de la pandémie, nous avons convenu de baisser nos salaires pour garantir non seulement des emplois, mais la survie de l’entreprise elle-même en Espagne. Cependant, ayant atteint l’objectif de réduire les conditions de travail des pilotes, easyJet a annoncé une augmentation du nombre d’avions et de pilotes dans ses bases de Barcelone et de Palma, et a ouvert une toute nouvelle base à Malaga. SEPLA

La deuxième grève en Espagne de l’été

La compagnie aérienne a fait face à une action similaire plus tôt cette année. Un syndicat PNC basé en Espagne a appelé à l’action pendant trois week-ends en juillet. La compagnie aérienne et le syndicat sont parvenus à un accord et le dernier week-end de grève a été annulé. Les grèves ont impliqué 450 membres du personnel basés à Barcelone, Malaga et Palma de Majorque, qui étaient représentés par le syndicat espagnol USO. easyJet a confirmé que la compagnie aérienne avait annulé deux vols et que les passagers se voyaient proposer des vols alternatifs gratuits, l’hébergement et la nourriture :

easyJet a été officiellement informé d’une action de grève par son syndicat de pilotes basé en Espagne Sepla entre le 12-14, 19-21 et 27-29 août dans ses bases espagnoles et malheureusement nous avons été obligés d’annuler de manière préventive deux vols ce week-end, par conséquent. Nous tenons à nous excuser auprès de tous nos clients pour tout inconvénient causé et faisons tout notre possible pour minimiser toute perturbation à la suite de la grève, en offrant aux clients concernés des transferts gratuits vers des vols alternatifs ou un remboursement ainsi que l’hébergement à l’hôtel et les repas, si nécessaire. Nous conseillons aux clients voyageant à destination et en provenance de Barcelone, Malaga et Palma de vérifier le statut de leurs vols sur notre page Flight Tracker ou de gérer leurs réservations à l’aide de notre portail d’interruption sur notre application mobile ou notre site Web. easyJet

Les pilotes basés en Espagne travaillant pour la compagnie aérienne Ryanair ont conclu le mois dernier un accord qui permettra progressivement aux pilotes de retrouver leur salaire d’avant la pandémie d’ici cinq ans.

