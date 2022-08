Vueling aux Canaries

Partages

Vueling, la low cost du groupe IAG, veut étoffer son réseau de destinations attractives pour la saison d’hiver en allant aux Canaries.

La compagnie aérienne Vueling établira trois nouvelles liaisons directes qui relieront l’aéroport de Londres Gatwick à Gran Canaria, Lanzarote et Tenerife. A partir de décembre 2022 ce sera la première fois que la compagnie aérienne barcelonaise proposera ces services. Elle souhaite les promouvoir comme un outil pour étendre son réseau de destinations attractives pendant la saison hivernale.

Les opérations avec Tenerife débuteront le 6 décembre avec trois fréquences hebdomadaires (mardi, vendredi et dimanche). Gran Canaria commencera le 7 décembre avec deux fréquences hebdomadaires (mercredi et samedi). Enfin, la liaison avec Lanzarote, à partir du 8 décembre, aura deux fréquences hebdomadaires (jeudi et samedi).

Bonnes prévisions pour le tourisme britannique aux Canaries cet hiver

L’engagement de Vueling dans les liaisons entre le Royaume-Uni et les îles Canaries coïncide dans le temps avec les prévisions du PDG du groupe TUI, Sebastian Ebel a déclaré que la crainte d’une éventuelle récession économique modifiera les destinations touristiques choisies par les Britanniques. Ils opteront pour voyages de moyenne distance vers les îles Canaries au lieu de voyages de longue distance vers des régions telles que les Caraïbes,

