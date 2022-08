Ryanair et taxe hongroise

Partages

Ryanair continue son opposition virulente à la nouvelle taxe hongroise sur les «bénéfices excédentaires ». La compagnie aérienne a retiré certaines liaisons de Budapest, réduit les fréquences sur d’autres et menace de déplacer la capacité perdue vers les pays voisins.

Dans le même temps, Ryanair et le gouvernement hongrois sont impliqués dans une bataille juridique concernant une amende de 780 000 dollars que la Hongrie a infligée à la compagnie aérienne. Ryanair gère plus de passagers en Hongrie que toute autre compagnie aérienne, y compris Wizzair, de sorte que le différend a attiré une attention nationale importante.

Quelle est la taxe hongroise ?

La plus récente taxe hongroise, surnommée la taxe sur les «bénéfices excédentaires », a été introduite dans le cadre d’un vaste ensemble de mesures fiscales en Hongrie au début de cette année. L’aviation n’est que l’un des sept secteurs touchés. La taxe est de 10 dollars pour les vols intra-européens et de 25 dollars pour les autres vols. La taxe est par passager au départ, les passagers en correspondance ne sont donc pas concernés.

Quels itinéraires ont été coupés ?

Ryanair a réagi en décidant d’annuler sept liaisons au départ de Budapest et de réduire les fréquences sur sept autres. Toutes les coupures et annulations commencent pendant le programme d’hiver fin octobre.

Les trajets annulés sont :

Bordeaux

Bournemouth

Cologne

Kaunas

Cracovie

Lappeenranta

Riga

Turin

Et les routes suivantes ont vu leurs fréquences réduites :

Amman

Bristol

Pise

Prague

Sofia

Tel-Aviv

Varsovie

Accompagnant la nouvelle, le PDG de Ryanair, Michael O’Leary, a déclaré :

Nous regrettons ces coupures d’itinéraires et de vols qui sont causées uniquement par la décision stupide et illogique du gouvernement hongrois d’imposer des » bénéfices excédentaires « à l’industrie aérienne déficitaire, ce qui rend désormais les vols vers / depuis la Hongrie plus chers et moins compétitifs. Michael O’Leary

La capacité sera-t-elle déplacée ailleurs ?

Une partie de la déclaration de Michael O’Leary est particulièrement intéressante car elle fait allusion à des redéploiements de capacité vers les pays voisins.

L’application d’une taxe sur les « bénéfices excédentaires » au secteur aérien déficitaire en Hongrie est inexplicable et ne réussit à augmenter les coûts des vols vers/depuis la Hongrie que lorsque d’autres aéroports d’Europe centrale ont des coûts inférieurs et pas non plus de taxe idiote sur les « bénéfices excédentaires ». Ces routes et ces vols seront transférés vers d’autres pays voisins à moindre coût comme la Slovaquie, l’Autriche, la Croatie et la Roumanie, dont aucun n’a de taxe idiote sur les « bénéfices excédentaires » sur les compagnies aériennes déficitaires. Michael O’Leary

Cependant, aucun vol n’a encore été reprogrammé et les passagers ne savent pas encore d’où pourraient partir les vols alternatifs. O’Leary a également déclaré:

« Tous les passagers hongrois concernés par ces fermetures d’itinéraires W22/23 et les réductions de fréquence à partir de novembre recevront des notifications par e-mail dans les prochains jours, leur offrant des remboursements complets ou des vols alternatifs vers/depuis des aéroports moins chers que Budapest pour W22/23. » Michael O’Leary

Si Ryanair n’aime pas la taxe hongroise il n’est pas rare que la compagnie aérienne fasse de tels mouvements. L’exemple le plus récent et très médiatisé de la réaction de Ryanair à des taxes ou des frais plus élevés en redéployant sa capacité a été la fermeture complète de sa base de l’aéroport de Francfort.

Cependant les choses étaient un peu plus faciles pour Ryanair à l’époque car il pouvait simplement échanger des itinéraires vers l’aéroport de Francfort vers Hahn, situé à deux heures de Francfort. Il n’y a pas d’alternative aussi rapide pour l’aéroport de Budapest.

