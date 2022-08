Filiale Iberia en grève

Partages

Le personnel de cabine travaillant dans une filiale à bas prix de la compagnie aérienne espagnole Iberia a déclaré qu’il prévoyait d’organiser 10 jours de grève. Elle s’étendra de fin août à septembre. La décision a été prise après que le syndicat et la compagnie aérienne n’aient pas réussi à conclure un accord dans le cadre de négociations salariales prolongées.

Le syndicat USO a appelé plus de 500 hôtesses de l’air et steward de la compagnie aérienne Iberia Express à organiser une grève entre le 28 août et le 6 septembre inclus. Cela fait suite au refus de la compagnie aérienne a rejeté les appels à une augmentation de salaire qui suivrait la flambée de l’inflation.

Publicités

Iberia Express a été créée en 2012 en tant que filiale d’Iberia à faibles coûts d’exploitation pour les services court-courriers sur des routes auparavant déficitaires. La création d’Iberia Express a été très controversée et est intervenue à un moment où Iberia tentait désespérément de réduire ses coûts dans le cadre d’un programme de redressement.

Pour maintenir les coûts d’exploitation bas, les pilotes et le personnel de cabine sont payés beaucoup moins que leurs collègues de l’exploitation principale d’Iberia.

Iberia Express exploite désormais une flotte de 23 avions et dessert environ 40 destinations à la fois en Espagne et dans toute l’Europe.

Le gouvernement espagnol est susceptible d’imposer des exigences de service minimales au syndicat pour garantir un service aérien aux villes qui n’ont pas de vols alternatifs disponibles. Cependant, la grève comprendra également les vols des équipages d’Iberia Express pour le compte de British Airways à Londres.

Le syndicat USO affirme que la compagnie aérienne appartenant à IAG n’a proposé qu’une augmentation de salaire de 2,5%. Le syndicat demande une augmentation de salaire totalisant 16%.

Dans ses derniers résultats financiers, IAG a déclaré qu’Iberia était la compagnie aérienne la plus performante du groupe…

Partages