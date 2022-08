Atterrissage et fractures !

Partages

Un vol de Southwest Airlines d’Oakland à Santa Ana a atterri avec une telle violence que l’une des hôtesses de l’air a bord du Boeing 737 a été blessé. Elle a une fracture de compression à sa vertèbre T3. Le NTSB a été saisi et a enquêté.

L’incident qui a entrainé la blessure de l’hôtesse de l’air s’est produit le 1er juillet lorsque les pilotes du vol Southwest WN2029 ont effectué un atterrissage dit «approche visuelle» à l’aéroport John Wayne Orange County (SNA) de Santa Ana.

En raison de la courte piste de l’aéroport, les pilotes visaient la «zone de toucher des roues» avec un minimum de «flottement», mais cela a fini par être un atterrissage ferme. Peu de temps après l’atterrissage, les pilotes ont reçu un appel de la cabine les informant qu’un des PNC avait été blessé.

Les ambulanciers ont été appelés et l’hôtesse de l’air a dû être transportée à l’hôpital où on lui a diagnostiqué plus tard une blessure à la colonne vertébrale.

Les agents de bord ont déclaré aux enquêteurs du NTSB qu’elle avait sécurisé la cuisine comme d’habitude et avait pris son strapontin à l’arrière de l’avion où elle avait adopté la position standard pour l’atterrissage.

Mais à l’atterrissage, l’avion a heurté le sol si violemment qu’elle a pensé que l’avion s’était écrasé. L’hôtesse de l’air dit qu’elle a immédiatement ressenti une douleur au dos et au cou et qu’elle ne pouvait plus bouger.

Malgré la gravité de l’incident, le NTSB n’a fait aucune recommandation et l’enquête sur l’accident est maintenant close.

