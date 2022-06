Vueling et Bitcoin

Partages

Vueling, compagnie aérienne espagnole, s’est associée à l’un des plus grands fournisseurs d’infrastructure de paiement bitcoin. BitPay a été choisi pour permettre le paiement en bitcoin.

Jesús Monzó, responsable de la stratégie de distribution et des alliances chez Vueling, a indiqué :

Publicités

Avec cet accord, Vueling réaffirme une fois de plus sa position de compagnie aérienne numérique. Nous sommes très heureux d’avoir trouvé en BitPay le meilleur partenaire pour offrir à notre clients la possibilité d’effectuer des transactions avec des crypto-monnaies avec la plus grande sécurité et fiabilité. Jesús Monzó

Vueling s’associera également à Universal Air Travel Plan Incorporated (UATP). C’est un fournisseur de réseau de paiement pour les dépenses liées au voyage. Ce dernier permettra de mettre en place l’infrastructure nécessaire. Il sera possible de payer en bitcoin et autres crypto-monnaies d’ici le début de l’année prochaine. Grâce au partenariat avec BitPay et UATP, Vueling deviendra la première compagnie aérienne low-cost en Europe à accepter le bitcoin comme moyen de paiement. Dans un premier temps, l’option ne sera disponible que pour les particuliers sur le site Web de Vueling.

Rachel Morowitz, vice-présidente principale du traitement des partenaires de l’UATP, a indiqué :

Offrir la crypto-monnaie comme mode de paiement au public acheteur est un must à l’ère numérique des paiements. UATP et BitPay se sont associés pour proposer cette option à l’industrie du transport aérien et remplissent les conditions demande croissante des clients de Vueling de payer avec la crypto-monnaie. Rachel Morowitz

Les prix des billets seront toujours affichés en euros et les clients pourront payer en utilisant de nombreux portefeuilles et méthodes de paiement accessibles via l’écosystème BitPay.