Des milliers de touristes sont bloqués à l’étranger après l’annulation des vols vers le Royaume-Uni.

Les passagers des compagnies aériennes easyJet, British Airways, TUI Airways et Wizzair font partie de ceux qui ont vu leurs de retour de vacances perturbés.

L’industrie aéronautique a beaucoup de mal à faire face à l’augmentation de la demande. Cela en raison d’une grave pénurie de personnel.

Après avoir annulé des dizaines de vols au cours du week-end, easyJet en a supprimé 26 autres lundi à Gatwick.

Ceux-ci comprenaient des destinations telles que Bilbao, Madrid et Séville en Espagne, Milan et Palerme en Italie, Genève et Zurich en Suisse et Malte.

Une porte-parole d’easyJet a déclaré :

EasyJet exploite aujourd’hui plus de 1 700 vols transportant près de 300 000 clients. Malheureusement, en raison de l’environnement opérationnel difficile, environ 37 vols ont été annulés aujourd’hui avant l’arrivée des clients. Nous sommes vraiment désolés et comprenons parfaitement la gêne que cela aura causées à nos clients. easyJet

British Airways a supprimé lundi plus de 100 vols court-courriers à Londres Heathrow. La compagnie aérienne ait souligné que les passagers concernés avaient été prévenus à l’avance.

TUI Airways annule six vols quotidiens à Manchester.

Quelque 225 départs des aéroports britanniques ont été annulés entre lundi et vendredi, selon la société de données aéronautiques Cirium.

Le cabinet The PC Agency a estimé que 15 000 passagers ont été touchés par des « changements de dernière minute »

Le chef de la direction aérienne, Paul Charles, a déclaré que cela provoquait « des effets d’entraînement majeurs » et « il faudra trois jours pour éliminer l’arriéré ».

Touristes bloqués à l’étranger, une situation pas si nouvelle que cela

Les passagers des compagnies aériennes britanniques ont été frappés par des perturbations pendant plusieurs mois en raison d’un manque de personnel. Cela après avoir laissé partir des milliers de personnes pendant la pandémie de coronavirus.

Les compagnies aériennes, les aéroports et les sociétés d’assistance en escale ont appelé à plusieurs reprises à un soutien financier spécifique au secteur pendant la crise de Covid-19, les restrictions de voyage gouvernementales ayant supprimé la demande.

Ils ont maintenant du mal à recruter de nouveaux employés et à faire traiter leurs contrôles de sécurité. Les touristes sont bloqués à l’étranger par manque de main-d’œuvre.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a rejeté les appels à ouvrir la porte à davantage de travailleurs étrangers « bon marché » dans le but de soulager la pression sur le secteur de l’aviation.

Lorsqu’on lui a demandé s’il autoriserait temporairement davantage de travailleurs étrangers dans l’industrie pour atténuer les pressions en matière de dotation, il a déclaré :

La réponse ne peut pas toujours être d’atteindre le levier marqué « Plus d’immigration. Grant Shapps

La reprise est là et est même trop forte dans certains pays européens !